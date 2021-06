MLS : le dur apprentissage d'Hernan Losada

Le DC United d'Hernan Losada et de Nicolas Frutos poursuit son avancée en MLS, doucement mais sûrement pourrait-on dire.

Les choses avaient bien débuté, et la première officielle de Losada sur le banc de DC United était réussie avec une victoire (2-1) face à New York City FC, en match d'ouverture de la saison de MLS.

Cependant, DC United a ensuite connu des difficultés avec trois défaites de suite, avant de retrouver la victoire, puis d'enchainer deux nouvelles défaites.

Pour sa défense, l'Argentin a dû jongler avec plusieurs blessures et absences, qui ne l'ont pas aidé dans sa tâche. Mais contre l'Inter Miami, United a retrouvé des couleurs et a su faire preuve de réalisme et d'efficacité, plantant trois buts à la formation coachée par un certain Phil Neville dans son antre de Fort Lauderdale (0-3).

Hernan Losada et ses troupes ont empoché leur première victoire à l'extérieur, face à la formation de Gonzalo Higuaín et de Blaise Matuidi : "Cela doit être notre tournant", avait confié l'ancien entraineur du Beerschot au Washington Post. "Cette rencontre doit nous servir de référence, nous devons le prendre comme le match où nous croyons en tout ce que nous entreprenons, et où nous commençons à obtenir les résultats que nous méritons."

Avec 9 points en 8 rencontres, United pointe à la 10e place (sur 14 équipes) au classement de la Conférence Est. Les sept premiers seront qualifiés pour les Playoffs au terme d'une saison qui est encore très longue.

De son côté, le coach argentin poursuit son apprentissage et son travail, il avait confié vouloir apporter un état d'esprit positif, sa philosophie de jeu et expliqué vouloir devenir une équipe compliquée à affronter, qui rendra la vie très difficile à tous ses adversaires.

La MLS profite actuellement d'une pause dûe aux rencontres internationales partout dans le monde. Prochain rendez-vous à la fin de ce mois pour le duo Losada-Frutos avec la réception de... l'Inter Miami.