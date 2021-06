Officiel : Wolverhampton et Dendoncker tiennent leur nouveau coach

Nuno Espirito Santo parti après 4 ans de bons et loyaux services, c'est un autre technicien portugais qui débarque à la tête des Wolves.

Bruno Lage est le nouveau coach de Wolverhampton. Sans club depuis l'été dernier et son départ de Benfica qu'il a mené au titre lors de sa première saison, le coach âgé de 45 ans fait son retour en Angleterre où il avait été l'assistant de Carlos Carvalhal à Sheffield Wednesday et à Swansea City. Le technicien lusitanien a beaucoup travaillé avec les jeunes et est également celui qui a aidé João Felix à éclore au plus haut niveau.