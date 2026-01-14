Accord conclu : Bruges, l'Union et La Gantoise l'avaient dans le viseur, il va pourtant quitter la Pro League

Griffin Yow était très convoité du côté de Westerlo. Mais l'Union Saint-Gilloise, le Club de Bruges et Westerlo vont repartir bredouilles.

En fin de contrat dans six mois, Griffin Yow faisait indéniablement partie des affaires à saisir en ce mois de mercato. D'autant plus que l'ailier américain veut abattre sa toute dernière carte pour figurer dans la sélection américaine à la Coupe du Monde.

Le Club de Bruges, l'Union Saint-Gilloise et La Gantoise espéraient profiter de sa situation, entrevoyant même la possibilité de le récupérer gratuitement dans six mois. Mais Yow le sait : pour faire partie de la team US, il faut quitter Westerlo dès maintenant.

L'appel de la MLS

La physionomie du mercato l'oriente même vers un départ de la Pro League. Het Nieuwsblad annonce en effet que les Campinois ont trouvé un accord avec New England Revolution. Les six derniers mois avant le Mondial, Yow les passera donc en MLS.

Le natif de Clifton s'est mis d'accord pour un contrat de quatre ans. L'opération rapportera 450 000 euros à Westerlo, qui percevra également 30% du montant de sa prochaine revente.



Griffin Yow était arrivé en Campine en juillet 2022 en provenance de MLS. Après quelques mois d'adaptation, il avait fait des ravages avec sa vitesse sur le côté droit. Les défenseurs de Pro League devraient en être débarrassés.