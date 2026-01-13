Un club de Challenger Pro League veut jouer un sale coup au Club de Bruges

Le Beerschot veut se renforcer cet hiver et a pensé à un joueur du Club de Bruges. Un jeune a qui 62 matchs avec le Club NXT.

D’après Het Nieuwsblad, le Beerschot s'intéresse à Sem Audoor. Le latéral gauche de 22 ans évolue au Club NXT, où il totalise 62 matchs en deuxième division. Son expérience en fait une option crédible pour renforcer l’équipe.

Formé au Club de Bruges, Audoor est le frère jumeau du milieu de terrain Lynnt. Comme son contrat se termine à la fin de la saison, il est prêt à relever un nouveau défi.

Un besoin de renforts

Le club ne veut pas que renforcer son attaque. Le staff technique insiste sur le fait que la défense a besoin de concurrence. Jeune, expérimenté et à l'aise sur le flanc gauche, Audoor plaît à la direction.

Le dossier a un côté symbolique : son père, Yves, a porté les couleurs du Beerschot par le passé. Mais au club, ce sont les critères sportifs et financiers qui comptent.

Une opportunité pour cet hiver



Comme Audoor arrive en fin de contrat, le Beerschot peut avancer plus facilement sur ce dossier. Le joueur est libre de choisir un nouveau projet sans négociations compliquées.