Les premiers contacts ont été établis : trois clubs sortent du bois pour Nilson Angulo
Nilson Angulo a bien progressé ces derniers mois. De nombreux clubs l'ont dans leur viseur, y compris en Liga.

Il y a un an, à pareille époque, Nilson Angulo disposait encore de plus de temps de jeu avec les RSCA Futures qu'avec l'équipe première. Il faut le lui laisser : c'est Besnik Hasi qui l'a intronisé comme titulaire à partir des Playoffs.

Même si les débuts ont été parfois brouillons, Angulo est aujourd'hui un membre indiscutable du onze de base. Le jeune ailier équatorien a beau devoir encore gagner en constance, il est le meilleur donneur d'assists de l'équipe (7 passes décisives) ; ses dribbles apportent beaucoup de créativité sur la gauche.

Ce n'est pas pour rien que le Sporting l'a prolongé jusqu'en 2029 en septembre dernier. L'intérêt le concernant est grandissant. Désormais, ce sont trois équipes espagnoles, et pas des moindres, qui sont mentionnées.

Angulo très apprécié en Liga

Le journaliste Rudy Galetti rapporte en effet que la Real Sociedad, le Betis Séville et l'Atlético Madrid sont venus aux renseignements. Pas (encore) d'offre concrète, mais une prise d'informations qui confirme leur intérêt.

Il y a peu de chance de voir Nilson Angulo quitter le Lotto Park cet hiver. Dans le chef de l'Atletico, l'international équatorien est par exemple vu comme une cible à plus long terme, pas comme une priorité dès cet hiver. Mais en cas de bonne offre dans les prochains mois, le positionnement d'Anderlecht sera intéressant à suivre.

Nilson Angulo

