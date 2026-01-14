Officiel : un ancien espoir belge libre après six mois calamiteux en Bosnie-Herzégovine

L'été dernier, Sander Coopman était parti à l'étranger pour la première fois de sa carrière. Mais son passage en Bosnie-Herzégovine a tourné court.

En Belgique, Sander Coopman semblait avoir fait le tour de la question. Lancé par Michel Preud'Homme au Club de Bruges lors de la saison 2014/2015, le milieu offensif a eu le malheur d'être barré par un certain Hans Vanaken en Venise du Nord.

Malgré son titre de Champion de Belgique, il a ainsi été chercher du temps de jeu ailleurs, d'abord à Zulte Waregem, puis à Ostende et à l'Antwerp. En 2022, il s'est donné pour mission de faire remonter Beveren en première division, mais y a également perdu sa place de titulaire.

Besoin de se relancer

Après plus de 100 matchs de D1A et 50 de D1B, l'offre du club de Banja Luka arrivait à point nommé. Coopman a rejoint le vice-champion de Bosnie-Herzégovine l'été dernier, avec la perspective de disputer les préliminaires de la Conférence League.

Sander Coopman (30) trekt van SK Beveren naar FK Borac Banja Luka, de vicekampioen van Bosnië-Herzegovina. Buitengewoon cult! 😍 pic.twitter.com/b36EGBuKDD — Koen Frans (@koenfrans) July 1, 2025

Mais Banja Luka a été éliminé dès le premier par le club andorran de Santa Coloma et notre compatriote n'a pas joué la moindre minute. Un bilan à peine plus réjouissant en championnat : trois maigres apparitions.





Sander Coopman n'avait plus quitté le banc depuis le 5 octobre : il vient de mettre un terme à son contrat d'un commun accord avec la direction. Le voici désormais libre. Pour mieux revenir en Belgique ?