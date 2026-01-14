Du renfort en approche : la RAAL va recruter un joueur d'expérience...sans club depuis plus d'un an

Malgré l'élimination en Coupe de Belgique, La Louvière aborde la deuxième partie de saison avec beaucoup de détermination. La direction doit encore procéder à quelques ajustements pour renforcer le noyau.

Frédéric Taquin l'a confirmé avant la trêve : des renforts d'expérience sont les bienvenus pour encadrer l'équipe. Peu de joueurs ont l'expérience de la première division, les Loups sont donc à la recherche de profils disposant d'un certain bagage.

Des renforts qui sont notamment attendus dans l'entrejeu, où un apport de créativité ferait du bien. Dans ce contexte, il n'est guère étonnant de voir Sacha Tavolieri mentionner l'arrivée imminente d'un profil tel que celui de Bryan Soumaré.

Déjà évoqué l'été dernier

Le milieu offensif français aura 27 ans au mois de février, il se cherche un club depuis la fin de son contrat à Dijon. Soumaré y a connu la Ligue 1 lors de la saison 2019/2020 et a ensuite accompagné le club dans sa chute.

Le natif de Saint-Quentin a porté les couleurs de Dijon en Ligue 2 et même en National. Depuis, il est libre de tout contrat. C'est là le bémol : le joueur est sans club depuis un an et demi et manque cruellement de rythme.

Cela n'empêche pas les Loups de miser une nouvelle fois sur le vivier français. Bryan Soumaré était déjà sur les tablettes de la RAAL l'été dernier, il a même déjà intégré été au groupe professionnel. L'officialisation ne devrait donc plus tarder.



