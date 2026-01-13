Au Standard, se renforcer n'est pas la seule priorité : deux départs peuvent changer la donne

Sur une voie de garage, Souleyman Doumbia et Grejohn Kyei sont appelés à quitter le Standard cet hiver. Un dossier prioritaire pour la direction liégeoise, qui verrait d'un très bon œil le départ de ces deux joueurs afin d'alléger une masse salariale chargée par des émoluments conséquents.

Malgré l’envie — voire la nécessité — de se renforcer afin de rester dans la course aux Champions Play-Offs, le Standard de Liège s’apprête à vivre un mercato hivernal à double sens. Plusieurs joueurs qui n’ont pas convaincu Vincent Euvrard pourraient en effet quitter le club avant la fin du mois de janvier.

Le Matricule 16 ne recherche d’ailleurs pas un latéral gauche par hasard. Boli Bolingoli et Alexandro Calut ont épuisé leur crédit. À son retour de blessure, le cousin de Romelu et Jordan Lukaku était passé devant le produit de l’académie liégeoise dans la hiérarchie. Mais une nouvelle rechute est venue quelque peu rebattre les cartes, dans une saison déjà cruciale pour la suite de sa carrière.

Une blessure qui n'arrange pas le Standard

De nouveau blessé, Boli Bolingoli ne devrait plus, selon toute vraisemblance, trouver de nouveau club cet hiver et resterait donc à Sclessin jusqu’à la fin de la saison. Cette situation ferait mécaniquement remonter Alexandro Calut d’un cran dans la hiérarchie, rendant son départ moins indispensable. D’autant qu’un arrière gauche un peu oublié, mais toujours bien présent dans le noyau, devrait lui quitter les bords de Meuse cet hiver.

Placée dans le noyau B depuis son retour de Charlotte, où il était prêté, Souleyman Doumbia ne sera pas conservé par la direction liégeoise. Plusieurs pistes sont évoquées pour l’Ivoirien, notamment un retour en MLS ou en France, où il a déjà évolué sous les couleurs du Stade Rennais et d’Angers. Une chose est sûre : le Standard ne se montrera pas trop exigeant sur l’indemnité de transfert, l’objectif principal étant de se libérer de l’un des plus gros salaires du noyau.

Léandre Kuavita et Hakim Sahabo pourraient également être concernés par un départ cet hiver. Les deux jeunes milieux de terrain font toutefois toujours partie du noyau A et ne seront pas poussés vers la sortie. Le club se montrera simplement attentif aux offres qui pourraient arriver à leur sujet. En l’absence de proposition jugée satisfaisante, ils pourraient donc rester à Sclessin. La situation est en revanche bien différente pour un autre joueur excédentaire : Grejohn Kyei.





Les départs de Doumbia et Kyei, l'autre priorité du Standard

Lui aussi relégué dans le noyau B depuis son retour de prêt au Sporting Charleroi, l’attaquant français a récemment confié dans une interview accordée à nos voisins qu’il était activement à la recherche d’un nouveau défi. Sous contrat jusqu’en 2027, le joueur de 30 ans ne s’entraîne même plus avec le groupe professionnel et n’a plus aucune chance de renverser la tendance au Standard.

Si le renforcement du noyau reste évidemment l’une des priorités de Marc Wilmots, trouver une solution pour ces deux joueurs excédentaires est tout aussi crucial. Leur salaire est conséquent et l’assainissement de la masse salariale figure également en bonne place dans l’agenda d’une direction liégeoise toujours contrainte d’avancer avec prudence sur le plan financier. Une issue devra être trouvée, ce qui offrirait davantage de marge de manœuvre au directeur sportif des Rouches.