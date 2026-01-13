📷 OFFICIEL : un Diable Rouge rejoint le plus gros club de sa carrière

Wout Faes jouera en France jusqu'à la fin de la saison. L'AS Monaco a officialisé son arrivée. Sébastien Pocognoli avait besoin d'un défenseur central.

Monaco a officialisé l'arrivée de Wout Faes, prêté par Leicester City jusqu'à la fin de la saison. "L'AS Monaco est heureux d'annoncer l'arrivée de Wout Faes", indique le club dans son communiqué. L'accord prévoit une option d'achat. Le défenseur retrouve un championnat qu'il connaît bien, il avait joué au Stade de Reims entre 2020 et 2022.

En Belgique, Faes est passé par plusieurs centres de formation. Il a commencé à Rauw Sport Mol, est ensuite passé par Lierse, puis a signé son premier contrat professionnel à Anderlecht. Il a fait ses débuts pro aux Pays-Bas avec Heerenveen, avant de jouer une saison à l'Excelsior.

L’éclosion en Belgique et en France

Après ses années aux Pays-Bas, Faes a rejoint le KV Ostende. Il a disputé 64 matchs et inscrit deux buts, ce qui lui a ouvert les portes de Reims en 2020. En France, il s'est rapidement imposé comme titulaire, avec 77 rencontres et cinq buts.

Depuis 2022, il est sous contrat avec Leicester, où il a joué en Premier League et en Championship. Au total, il a disputé 65 matchs en première division et 58 en deuxième.

Un ancien cadre des Diables

Faes a joué dans toutes les catégories de jeunes de la Belgique avant de rejoindre les Diables Rouges. Il a 28 sélections. Il a participé à la Coupe du monde 2022 et à l'Euro 2024, un atout important pour Monaco. Il portera le numéro 25.



