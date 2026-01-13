Au moins c'est clair : Thibaut Courtois sait à quoi s'attendre avec le nouvel entraîneur du Real Madrid

Alvaro Arbeloa est le nouveau coach du Real Madrid après le licenciement de Xabi Alonso. L'ancien défenseur veut relancer l'équipe dès ce mercredi.

Florentino Pérez n'a pas perdu de temps. Après la défaite 3-2 contre le Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne, le président madrilène a décidé de limoger Xabi Alonso. Pour le remplacer, le club a choisi Alvaro Arbeloa, un ancien joueur de l'équipe.

Le sixième coach de Courtois au Real

L'ancien défenseur du Real, nommé officiellement lundi, s'est présenté devant les journalistes ce mardi. "Je n'ai pas peur de l'échec, je ne l'ai jamais eu. Mais je serai moi-même, parce que si j'essayais d'être Mourinho, j'échouerais", a-t-il affirmé. Pour Thibaut Courtois et le reste du vestiaire, le ton est donné.

Arbeloa s'appuie sur sa longue expérience au club pour légitimer son discours. "J'ai passé 20 ans de ma vie ici, dans cette maison. Je sais ce que c'est d'être joueur du Real Madrid, je sais ce que c'est de gagner ici, et ce que ça implique", a rappelé l'ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo.

Malgré le choc du licenciement d'Alonso, Arbeloa est positif sur la suite de la saison. "Nous sommes bien placés en Liga et en Ligue des champions. L'objectif est de faire en sorte que les joueurs soient heureux, qu'ils prennent du plaisir sur le terrain, avec l'ambition de lutter pour gagner tous les titres possibles", a-t-il expliqué.



Le travail commence tout de suite pour le technicien espagnol. Le Real Madrid affronte Albacete ce mercredi soir en huitième de finale de la Coupe du Roi. Ce sera le premier test d'Arbeloa.