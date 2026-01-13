Au moins c'est clair : Thibaut Courtois sait à quoi s'attendre avec le nouvel entraîneur du Real Madrid

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Au moins c'est clair : Thibaut Courtois sait à quoi s'attendre avec le nouvel entraîneur du Real Madrid
Deviens fan de Real Madrid! 1584

Alvaro Arbeloa est le nouveau coach du Real Madrid après le licenciement de Xabi Alonso. L'ancien défenseur veut relancer l'équipe dès ce mercredi.

Florentino Pérez n'a pas perdu de temps. Après la défaite 3-2 contre le Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne, le président madrilène a décidé de limoger Xabi Alonso. Pour le remplacer, le club a choisi Alvaro Arbeloa, un ancien joueur de l'équipe.

Le sixième coach de Courtois au Real

L'ancien défenseur du Real, nommé officiellement lundi, s'est présenté devant les journalistes ce mardi. "Je n'ai pas peur de l'échec, je ne l'ai jamais eu. Mais je serai moi-même, parce que si j'essayais d'être Mourinho, j'échouerais", a-t-il affirmé. Pour Thibaut Courtois et le reste du vestiaire, le ton est donné.

Arbeloa s'appuie sur sa longue expérience au club pour légitimer son discours. "J'ai passé 20 ans de ma vie ici, dans cette maison. Je sais ce que c'est d'être joueur du Real Madrid, je sais ce que c'est de gagner ici, et ce que ça implique", a rappelé l'ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo.

Malgré le choc du licenciement d'Alonso, Arbeloa est positif sur la suite de la saison. "Nous sommes bien placés en Liga et en Ligue des champions. L'objectif est de faire en sorte que les joueurs soient heureux, qu'ils prennent du plaisir sur le terrain, avec l'ambition de lutter pour gagner tous les titres possibles", a-t-il expliqué.


Le travail commence tout de suite pour le technicien espagnol. Le Real Madrid affronte Albacete ce mercredi soir en huitième de finale de la Coupe du Roi. Ce sera le premier test d'Arbeloa.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Real Madrid
Thibaut Courtois
Álvaro Arbeloa

Plus de news

Charleroi à 180 minutes du Heysel : "Espérer Dender ? Je ne pense pas comme ça"

Charleroi à 180 minutes du Heysel : "Espérer Dender ? Je ne pense pas comme ça"

23:40
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/01: Diallo - Audoor - Faes

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/01: Diallo - Audoor - Faes

23:20
Mehdi Bayat annonce une grande nouvelle dans la foulée de la qualification pour les demi-finales !

Mehdi Bayat annonce une grande nouvelle dans la foulée de la qualification pour les demi-finales !

23:15
1
La porte se ferme : Anderlecht recalé par un défenseur

La porte se ferme : Anderlecht recalé par un défenseur

23:20
Un Charleroi de gala s'offre le Club de Bruges et sa première demi-finale depuis vingt ans !

Un Charleroi de gala s'offre le Club de Bruges et sa première demi-finale depuis vingt ans !

22:28
Le Club de Bruges prépare l'après Ordonez : une ancienne piste refait surface

Le Club de Bruges prépare l'après Ordonez : une ancienne piste refait surface

23:00
Zulte Waregem sur la piste d'une sensation venue d'Angleterre

Zulte Waregem sur la piste d'une sensation venue d'Angleterre

22:04
Un club de Challenger Pro League veut jouer un sale coup au Club de Bruges

Un club de Challenger Pro League veut jouer un sale coup au Club de Bruges

21:40
Senne Lammens est fixé : Manchester United a désigné son nouveau coach

Senne Lammens est fixé : Manchester United a désigné son nouveau coach

21:20
Le plan A n'a pas fonctionné : le Standard de Liège joue sa dernière carte en défense

Le plan A n'a pas fonctionné : le Standard de Liège joue sa dernière carte en défense

20:30
📷 OFFICIEL : un Diable Rouge rejoint le plus gros club de sa carrière

📷 OFFICIEL : un Diable Rouge rejoint le plus gros club de sa carrière

19:43
Un ancien Soulier d'Or et figure d'Anderlecht met un terme à sa carrière

Un ancien Soulier d'Or et figure d'Anderlecht met un terme à sa carrière

19:30
Excellente nouvelle pour Anderlecht : "le nouveau Kompany" veut prolonger

Excellente nouvelle pour Anderlecht : "le nouveau Kompany" veut prolonger

19:00
L'Union Belge va-t-elle les laisser filer ? Vermaelen et Vertonghen cités pour un projet à l'Ajax Amsterdam

L'Union Belge va-t-elle les laisser filer ? Vermaelen et Vertonghen cités pour un projet à l'Ajax Amsterdam

18:30
Tuur Rommens parti aux Rangers, Westerlo aurait trouvé son remplaçant

Tuur Rommens parti aux Rangers, Westerlo aurait trouvé son remplaçant

18:00
Philippe Clément prêt à jouer un vilain tour au Sporting Charleroi ?

Philippe Clément prêt à jouer un vilain tour au Sporting Charleroi ?

17:30
Charleroi peut-il le faire ? Les Zèbres n'osent même plus rêver

Charleroi peut-il le faire ? Les Zèbres n'osent même plus rêver

16:52
Comme l'Union, le RSC Anderlecht s'offre également un jeune talent sénégalais

Comme l'Union, le RSC Anderlecht s'offre également un jeune talent sénégalais

17:00
1
Après son départ de l'USG, on sait où évoluera Sofiane Boufal

Après son départ de l'USG, on sait où évoluera Sofiane Boufal

16:30
Un Brugeois, un Unioniste ? Non : voici le joueur de Pro League qui vaudrait le plus cher sur le marché

Un Brugeois, un Unioniste ? Non : voici le joueur de Pro League qui vaudrait le plus cher sur le marché

16:00
Le Racing Lens prêt à relancer un Belge en manque de temps de jeu

Le Racing Lens prêt à relancer un Belge en manque de temps de jeu

15:30
Une arrivée pour un départ ? L'Union Saint-Gilloise pourrait se séparer d'un joueur

Une arrivée pour un départ ? L'Union Saint-Gilloise pourrait se séparer d'un joueur

15:00
L'un des plus gros problèmes d'Anderlecht n'est pas près d'être réglé

L'un des plus gros problèmes d'Anderlecht n'est pas près d'être réglé

14:40
1
"Done deal" : Wout Faes reçoit une opportunité inespérée de se relancer à quelques mois de la Coupe du Monde

"Done deal" : Wout Faes reçoit une opportunité inespérée de se relancer à quelques mois de la Coupe du Monde

14:20
2
Officiel : deuxième transfert pour l'Union, qui tient son nouveau talent en défense

Officiel : deuxième transfert pour l'Union, qui tient son nouveau talent en défense

14:00
Un club de D1 ACFF frappe fort dès l'entame de ce mercato avec plusieurs renforts annoncés

Un club de D1 ACFF frappe fort dès l'entame de ce mercato avec plusieurs renforts annoncés

13:30
La RAAL pourrait prendre une décision significative en vue de la Coupe de Belgique

La RAAL pourrait prendre une décision significative en vue de la Coupe de Belgique

13:00
Pourquoi le président de Bruges, Bart Verhaeghe, s'est montré quelque peu frustré après le sacre de Jashari

Pourquoi le président de Bruges, Bart Verhaeghe, s'est montré quelque peu frustré après le sacre de Jashari

12:40
1
Un acteur du projet genkois a renoncé à une aventure au Mondial avec Rudi Garcia : "Je me réjouissais"

Un acteur du projet genkois a renoncé à une aventure au Mondial avec Rudi Garcia : "Je me réjouissais"

12:20
"C'est un combat perdu d'avance" : Vincent Kompany refuse toute comparaison avec Pep Guardiola

"C'est un combat perdu d'avance" : Vincent Kompany refuse toute comparaison avec Pep Guardiola

12:00
"Nous ne pouvons pas rivaliser" : le Bayern de Vincent Kompany impressionne l'entraîneur de Dortmund

"Nous ne pouvons pas rivaliser" : le Bayern de Vincent Kompany impressionne l'entraîneur de Dortmund

11:40
Voici l'homme qui s'apprête à devenir le nouvel entraîneur de Senne Lammens à Manchester United

Voici l'homme qui s'apprête à devenir le nouvel entraîneur de Senne Lammens à Manchester United

11:20
Nouveau rebondissement dans le dossier Nainggolan : voici où en est la situation

Nouveau rebondissement dans le dossier Nainggolan : voici où en est la situation

11:00
🎥 Diego Moreira s'offre un joli but en Coupe de France après une période de près de trois mois sans marquer

🎥 Diego Moreira s'offre un joli but en Coupe de France après une période de près de trois mois sans marquer

10:30
Loïs Openda dans une situation compliquée à la Juventus : le point sur la situation du Diable Rouge en Italie

Loïs Openda dans une situation compliquée à la Juventus : le point sur la situation du Diable Rouge en Italie

10:00
"Ça m'a freiné" : Jules Gaudin se confie sur ses premiers mois à Charleroi et sur sa forme actuelle

"Ça m'a freiné" : Jules Gaudin se confie sur ses premiers mois à Charleroi et sur sa forme actuelle

09:30

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 19
FC Barcelone FC Barcelone 3-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-3 Real Madrid Real Madrid
Getafe Getafe 1-2 Real Sociedad Real Sociedad
Real Oviedo Real Oviedo 1-1 Real Betis Real Betis
Villarreal Villarreal 3-1 Alaves Alaves
Girona FC Girona FC 1-0 Osasuna Osasuna
Valencia CF Valencia CF 1-1 Elche CF Elche CF
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2-1 Real Mallorca Real Mallorca
Levante Levante 1-1 Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone
Séville Séville 0-1 Celta De Vigo Celta De Vigo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved