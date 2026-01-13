La porte se ferme : Anderlecht recalé par un défenseur

Anderlecht cherchait un renfort pour sa défense, mais la piste n'ira pas plus loin. Le club doit explorer d'autres options.

Mihajlo Ilic et Yasin Özcan, arrivés en prêt, n'ont pas convaincu. Anderlecht doit chercher une autre solution pour sa défense. Les dirigeants bruxellois espéraient attirer un renfort de poids, mais les exigences financières du joueur ont stoppé net les discussions.

Un salaire trop élevé pour Anderlecht

Le club avait visé haut avec Abdou Diallo. L'international sénégalais de 29 ans a un parcours solide, passé par de grosses écuries comme le PSG, Dortmund ou Monaco. Selon Foot Mercato, le défenseur ne reviendra pas en Belgique cet hiver et a préféré rester au Qatar, à Al-Arabi

Nice et Los Angeles étaient aussi sur le coup, mais personne n'a pu s'aligner sur son salaire. Avec une valeur estimée à 4,5 millions d'euros sur Transfermarkt, ses revenus dans le Golfe sont trop élevés pour les finances bruxelloises.

Un coup dur pour Anderlecht qui cherchait un patron pour sa défense. Diallo connaît bien notre championnat après son passage à Zulte Waregem, ce qui aurait été un énorme.



Le joueur sera en fin de contrat l'été prochain et pourra partir librement. Anderlecht pourrait attendre la fin de la saison pour revenir à la charge.