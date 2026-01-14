Encore en D1 ACFF au printemps dernier : Lucas Noubi à son avantage contre l'Atletico Madrid

L'Ateltico Madrid a souffert, mais s'est imposé 0-1 à La Corogne en Coupe du Roi. Les locaux alignaient notamment un certain Lucas Noubi.

La saison dernière, c'est en D1 ACFF que Lucas Noubi a porté les couleurs du Standard. Plus dans les plans d'Ivan Leko, le jeune défenseur central avait été prié de faire place nette en jouant avec le SL 16, après 45 matchs disputés avec l'équipe première.

Au club, un certain sentiment de gâchis régnait. Mais un départ semblait de plus en plus inévitable. L'été dernier, Noubi a ainsi rejoint gratuitement le Deportivo La Corogne, premier champion d'Espagne du millénaire.

🤩 Algunhas fotos de Lucas Noubi coa branquiazul. pic.twitter.com/LRAs77qONN — RC Deportivo (@RCDeportivo) July 2, 2025

Une première encourageante à l'étranger

En deuxième division, l'ancien espoir des Rouches s'est imposé comme tiulaire depuis la fin du mois d'octobre. Hier, il était également de la partie en Coupe du Roi pour l'affiche contre l'Atletico Madrid.

Opposé à Julian Alvarez et Antoine Griezmann, le Mouscronnois de 20 ans a fait bonne impression au coeur de la défense. Malgré sa domination territoriale, l'Atletico n'avait pas encore réussi à prendre les devants à l'heure de jeu.





Les Colchoneros ont toutefois pu compter sur un coup d'éclat d'Antoine Griezmann pour décanter la situation. Le Français a inscrit le seul but de la partie sur un coup franc d'une précision chirurgicale. Un résultat frustrant pour Lucas Noubi, mais qui l'encouragera à persévérer sous le soleil espagnol.