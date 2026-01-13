Après son départ de l'USG, on sait où évoluera Sofiane Boufal

Sofiane Boufal, qui arrivait en fin de contrat en juin prochain, a récemment été autorisé à quitter l'Union Saint-Gilloise libre de tout transfert. Et on sait désormais où il évoluera.

Le 5 janvier dernier, l'Union Saint-Gilloise surprenait en annonçant le départ de Sofiane Boufal (32 ans) : alors que son contrat se terminait en juin prochain, l'international marocain (48 caps) avait trouvé un accord à l'amiable avec le champion de Belgique en titre pour le résilier dès ce mois de janvier.

Boufal pouvait donc s'engager où il le souhaitait, et on sait désormais où il finira la saison. Le quotidien français L'Equipe annonce qu'il va s'engager au Havre jusqu'en juin, sous réserve de réussite de ses tests médicaux cette semaine.

Boufal se relance en Ligue 1

C'est bien sûr un renfort d'expérience pour Le Havre : Sofiane Boufal a déjà porté les couleurs d'Angers (son club formateur) et du LOSC en Ligue 1, pour un total de 99 matchs de championnat (27 buts, 18 passes décisives).

Arrive libre à l'Union en provenance d'Al-Rayyan, le Marocain a eu du mal à trouver son rythme : cette saison, il n'aura comptabilisé que 15 (bouts de) matchs, montrant par moments son génie mais peinant à vraiment apposer sa griffe.



Sofiane Boufal aura tout de même délivré 6 passes décisives en 40 rencontres disputées sous les couleurs de l'Union Saint-Gilloise, et participé à la campagne du titre la saison passée. Il a laissé un très bon souvenir au Parc Duden.