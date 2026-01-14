"Je sais que c'est assez avancé" : La Louvière se prépare à accueillir un indésirable d'Anderlecht

"Je sais que c'est assez avancé" : La Louvière se prépare à accueillir un indésirable d'Anderlecht
Photo: © photonews

Frédéric Taquin y a cru jusqu'au bout face à l'Antwerp. Malgré l'élimination de la RAAL, il garde la tête haute.

Cela aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre : Frédéric Taquin était prêt à exulter lorsque Jerry Afriyie s'est présenté face au gardien anversois en début de prolongation. 20 minutes après cette grosse occasion manquée, Gyrano Kerk privait la RAAL des prolongations.

Malgré ce nouveau coup dur dans les dernières minutes, Frédéric Taquin est fier de ses hommes : "C’est exactement ce que j’avais dit à mes joueurs : on les regarde dans les yeux, on bombe le torse et on montre qui on est. On n’avait absolument rien à perdre aujourd’hui. La dernière fois qu’on était venus ici, on avait été surclassés par moments et je trouvais ça dommage. Depuis plusieurs semaines, on montre un visage complètement différent et je me rends compte qu’il ne manque pas grand-chose pour pouvoir engranger et capitaliser", explique-t-il à la RTBF.

Une équipe en pleine progression...avant Ashimeru ?

Au Bosuil, la RAAL a confirmé son visage moins défensif : "Quand on est montés en D1A, il fallait prendre conscience de qui on était et d’où on venait. On a donc d’abord voulu consolider notre bloc et procéder par transitions. On a commencé à progresser au fil de la saison, on a gagné des mètres, on a mis en place un jeu de position qui commence à porter ses fruits".

Au-delà du jeu, l'entraîneur des Loups a également évoqué le mercato. L'un des dossiers les plus brûlants n'est autre que celui de Majeed Ashimeru. Le Ghanéen fait partie des indésirables à Anderlecht, les négociations ont débuté.

Frédéric Taquin n'a pas évité le sujet : "Ce serait un grand bonheur pour moi de l’accueillir dans nos rangs. Il est ce joueur qui pourrait fluidifier tout notre entrejeu. Je sais que c’est assez avancé, j’espère que ça se fera. Rien n’est moins sûr à l’heure actuelle mais ce serait un gros plus pour l’équipe".

Anderlecht
Antwerp
Frédéric Taquin

