OFFICIEL : Sofiane Boufal rejoint un club de Ligue 1
Photo: © photonews
C'était dans l'air, mais c'est désormais confirmé : Sofiane Boufal rejoint Le Havre. Le club français a officialisé l'arrivée de sa nouvelle recrue sur ses réseaux sociaux ce mercredi.

L'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise a signé un contrat jusqu'en fin de saison avec la formation de Ligue 1. L'international marocain fait son retour en France après avoir quitté le SCO Angers en janvier 2023 pour s'engager à Al-Rayyan, club qatari.

Après son passage au Qatar, il avait rejoint librement l'Union Saint-Gilloise en septembre 2024. En manque de temps de jeu, au début du mois de janvier, il avait été libéré de son contrat par le club bruxellois. Il était alors libre de s'engager où il le souhaitait. 

Le Havre évoque "un sacré coup"

"Un sacré coup ! Voilà ce que vient de réaliser le HAC en engageant un joueur dont le nom parle à tous les amateurs de football, de beau football : Sofiane Boufal est désormais Hacman !", se réjouit Le Havre dans son communiqué.

Le milieu offensif espère parvenir à s'installer et à avoir plus de temps de jeu qu'à l'Union Saint-Gilloise dans sa nouvelle équipe. Sa dernière apparition sur un terrain de football remonte au 9 décembre dernier. Il était entré au jeu dans la défaite de l'Union Saint-Gilloise contre l'Olympique de Marseille en Ligue des champions (2-3).

Le Havre est actuellement 13e de Ligue 1 avec 18 unités. Six points séparent actuellement les Havrais de la zone rouge. L'objectif du club est de se maintenir en Ligue 1.

Southampton
Sofiane Boufal

