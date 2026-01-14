Christian Burgess voit les critiques des supporters comme un signal : "J'ai hâte d'inverser la tendance"

L'Union SG reste leader, mais est partie à la trêve hivernale avec un sentiment mitigé. Le match nul face au Cercle a provoqué de la frustration sur et en dehors du terrain. Les supporters unionistes étaient quelque peu déçus. David Hubert et Christian Burgess ont réagi à cette situation.

L’Union SG occupe toujours la première place du classement, mais a laissé filer quelques points avant la trêve hivernale. Les supporters ont surtout fait part de leur mécontentement après le match nul 1-1 contre le Cercle de Bruges lors de la dernière journée de 2025.

Anouar Ait El Hadj a voulu lancer un chant, mais les supporters ont immédiatement exprimé leur ressenti. Le milieu offensif a alors réagi avec un pouce vers le bas. Dans une interview accordée à DAZN, l’entraîneur David Hubert est revenu sur cet épisode.

La frustration des supporters comme signal d’alarme

"Nous étions nous-mêmes déçus de ne pas avoir pu terminer l’année 2025 avec une victoire et un 6 sur 6. C’était la frustration du moment, dans le feu de l’action", a-t-il expliqué.

Christian Burgess s’est lui aussi exprimé sur la situation. Pour lui, il s’agissait d’un signal d’alarme nécessaire : "Cela ne m’a pas dérangé, j’ai même aimé ça. Tout le monde au sein du club doit se montrer plus exigeant envers lui-même."

"Un 6 sur 15, ce n’était pas suffisant selon moi. Nous devons leur offrir davantage et mieux jouer. Je suis content qu’ils nous aient rappelé ce niveau d’exigence. Ce ne peut pas toujours être tout rose. J’ai hâte d’inverser la tendance. Pour eux, pour nous et pour tous ceux qui font partie de ce club", conclut Christian Burgess.