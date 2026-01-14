C'est signé : un renfort à plus de 200 matchs en France pour renforcer Dender dans la course au maintien

C'est signé : un renfort à plus de 200 matchs en France pour renforcer Dender dans la course au maintien
Photo: © photonews

Comme attendu, l'arrivée de Gauthier Gallon a été confirmée par Dender. Le gardien français doit apporter son expérience dans la lutte pour le maintien.

En ce mois de janvier, Dender se cherchait un gardien. Michael Verrips était le titulaire la saison dernière mais est blessé à l'épaule depuis la fin du mois de septembre. En son absence, Guillaume Dietsch en a profité pour retrouver du temps de jeu.

L'ancien portier de Seraing a désormais un compatriote comme nouveau concurrent. Dender a en effet annoncé l'arrivée de Gauthier Gallon, un gardien français de 32 ans, actif au Stade Rennais.

À la recherche de temps de jeu

Le Niçois était sur une voie de garage en Bretagne : il n'est pas apparu sur la moindre feuille de match cette saison. Lors de l'exercice précédent, il oscillait entre un statut de deuxième et troisième gardien, disputant une mi-temps en championnat.

Ne vous fiez pas à ce bilan assez mièvre : Gallon dispose d'une certaine expérience en France. Avant cela, il restait sur deux saisons pleines en Ligue 1 avec Troyes, il compte aussi près de 150 matchs de Ligue 2 avec Nîmes et Orléans.

A la recherche de renforts dans sa lutte pour le maintien, Dender n'a pas hésité à la relancer, lui proposant ainsi sa première aventure à l'étranger. Gauthier Gallon y a signé un contrat jusqu'en juin 2027.

Rennes
FCV Dender EH
Gauthier Gallon

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
