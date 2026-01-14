27 ans de bons et loyaux service : un fidèle serviteur d'Anderlecht sera mis à l'honneur contre La Gantoise

27 ans de bons et loyaux service : un fidèle serviteur d'Anderlecht sera mis à l'honneur contre La Gantoise
Demain soir, Anderlecht recevra La Gantoise au Lotto Park. René Peeters sera mis à l'honneur au coup d'envoi.

Il fait partie de ces hommes de l'ombre sans qui le slogan In youth we trust n'aurait pas la même saveur. René Peeters est un Anderlechtois pur jus. C'est au Sporting qu'il a lancé sa carrière de défenseur en 1981, aux côtés de Franky Vercauteren, Hugo Broos, Jacky Munaron ou Juan Lozano.

Mais c'est sans doute en tant que formateur qu'il a apporté le plus au club. Devenu entraîneur des U9 en 1999, il n'a cessé d'être une cheville ouvrière de l'encadrement des jeunes Mauves depuis lors.

En 27 ans, Peeters a distillé ses précieux conseils à toutes les catégories d'âges, jusqu'à être l'un des adjoints de Besnik Hasi en équipe première il y a dix ans. À l'issue de la saison, il prendra une retraite bien méritée.

Après Jean Kindermans et Hubert Lemaire, un autre grand nom de la formation anderlechtoise s'en va

"Mon projet est maintenant de simplement profiter de la vie. Si jamais l'envie me reprend, je pourrai toujours m'impliquer dans le football. Cependant, une chose est certaine : je ne travaillerai jamais pour un autre club belge dans le domaine de la formation des jeunes. C'est tout simplement inconcevable pour moi. Je n'ai jamais connu autre chose que le Royal Sporting Club Anderlecht", expliquait-il dans le communiqué officiel, tombé il y a un mois.

Lire aussi… "Ce sera une tâche compliquée" : Rik De Mil prudent avant d'affronter Anderlecht en Coupe
Une loyauté très appréciée à Neerpede : après avoir oeuvré à l'éclosion de talents intergénérationnels comme Vincent Kompany, Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Jeremy Doku ou Nathan De Cat, c'est lui qui sera mis à l'honneur lors de la rencontre de Coupe de demain soir.

