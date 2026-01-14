Il était arrivé il y a six mois : le premier départ du mercato malinois est acté

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ryan Teague n'a guère pu se montrer cette saison avec Malines. Freiné par les blessures et la concurrence, l'Australien repart au pays sous la forme d'un prêt.

L'été dernier, Malines a recruté Ryan Teague, un milieu défensif de 23 ans est arrivé en provenance de Melbourne Victory, où il restait sur la meilleure saison de sa carrière, agrémentée de 5 buts et 3 assists.

Même si la Pro League n'est pas sa première expérience à l'étranger, l'adaptation a été difficile pour lui : Teague ne comptabilise que 35 minutes (réparties en cinq montées au jeu) sur la première partie de saison.

Une concurrence certaine dans l'entrejeu

L'international australien (en photo lors d'un duel face à Daan Dierckx) n'a pas réussi à convaincre Fred Vanderbiest de l'installer comme titulaire, il a ensuite été victime d'une blessure musculaire pendant plus de deux mois, jusqu'à la mi-décembre.

Pour lui permettre de reprendre confiance, Malines a annoncé son prêt dans son ancienne équipe de Melbourne Victory jusqu'en fin de saison. L'opération ne comporte pas d'option d'achat.

Ryan Teague reviendra donc derrière les Casernes dans six mois, il dispose toujours d'un contrat jusqu'en juin 2028 au KV. Revenir en terrain connu le relancera-t-il ?



