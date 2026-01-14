Anderlecht a-t-il une voie royale jusqu'au trophée ? "Je ne pense pas au-delà du quart de finale"

Anderlecht a-t-il une voie royale jusqu'au trophée ? "Je ne pense pas au-delà du quart de finale"
Photo: © photonews

L'élimination du Club de Bruges fait du RSC Anderlecht l'un des derniers favoris en lice dans cette Coupe, après avoir sorti eux-mêmes le KRC Genk au tour précédent. Tout le monde le sait à Neerpede, même si Besnik Hasi ne le dira pas.

Nous l'avions écrit il n'y a pas longtemps : pour Anderlecht, la Coupe de Belgique n'est pas le chemin le plus court vers l'Europe mais bien le chemin le plus court... vers un trophée. Et si une victoire en Croky Cup ne représenterait pas le Graal, ce serait une oasis bienvenue dans cette terrible traversée du désert du RSCA depuis 2017.

Fut un temps où Anderlecht snobait la Coupe. On en est loin désormais : tout le monde à Neerpede est conscient que cette équipe manque probablement encore d'un petit quelque chose pour aller chercher le titre de champion de Belgique. Cela signifie que sans sacre sur le plateau du Heysel, le club le plus titré de Belgique risque fort d'atteindre les 10 ans sans trophée.

L'élimination du Club de Bruges ? "Pas un boost"

Et ce mardi, Charleroi a probablement donné le sourire aux Mauves qui regardaient la Coupe de Belgique. Besnik Hasi a suivi les deux quarts de finale, celui des Zèbres et celui des Loups. "Non, ce n'est pas "un boost" de voir Bruges éliminé", affirme le coach kosovar. "Je me focalise sur La Gantoise, qui est un bon adversaire". 

L'objectif sera clair : faire (beaucoup) mieux que contre Charleroi pour finir l'année - et mieux qu'en amical contre Saint-Gall lors du stage. "Nous devons retrouver cette intensité qui nous caractérisait. Contre Charleroi, nous avons bien joué durant 12 minutes", grince Besnik Hasi. 

Lire aussi… "Ce sera une tâche compliquée" : Rik De Mil prudent avant d'affronter Anderlecht en Coupe
Eliminer La Gantoise ce soir enverra Anderlecht contre l'Antwerp, un adversaire également à portée... mais qui avait été difficile à gérer au Bosuil pour les Mauve & Blanc. Avant une finale au Heysel face au grand rival unioniste ? C'est déjà se projeter un peu loin, mais tout le monde y pense, même sans oser le dire, dans les bureaux de Neerpede. 

Suis Anderlecht - La Gantoise en live sur Walfoot.be à partir de 20:30 (15/01).

