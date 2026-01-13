Senne Lammens est fixé : Manchester United a désigné son nouveau coach

Manchester United a misé sur Michael Carrick pour finir la saison. Une solution interne pour tenter de remettre de l'ordre.

Après une période agitée, Manchester United a décidé de confier l'équipe à Michael Carrick jusqu’'à la fin de la saison. Un visage connu, respecté et qui connaît l'ADN du club. Carrick a joué au club de 2006 à 2018. L'ancien milieu a tout gagné, dont cinq titres de champion et la Ligue des champions.

Michael Carrick is back 🤝



Our former captain is our Head Coach for the remainder of 2025/26 🔴 — Manchester United (@ManUtd) January 13, 2026

Le défi est énorme avec un derby contre Manchester City dès samedi à Old Trafford. Carrick connaît le banc pour avoir travaillé avec Mourinho et Solskjaer, puis dirigé Middlesbrough.

Ruben Amorim est parti début janvier et Darren Fletcher a assuré l'intérim. Le club a choisi Carrick pour aller vite. Il connaît le vestiaire et le club, il n’a pas besoin de s’adapter.

Il reste cinq mois pour redresser la situation. Carrick doit remettre l'équipe sur de bons rails. Même si son rôle est provisoire, il peut créer la surprise.





Aucun risque pour Lammens

Senne Lammens est devenu le gardien titulaire, devant Altay Bayindir. Il devrait logiquement conserver sa place dans le onze de départ.