Le plan A n'a pas fonctionné : le Standard de Liège joue sa dernière carte en défense

Le Standard cherche d'urgence un latéral gauche cet hiver. Marc Wilmots a une cible en tête, mais son club se montre difficile en négociation.

Le Standard de Liège doit absolument trouver un latéral gauche cet hiver. Avec la blessure de Boli Bolingoli, il ne reste plus que Tobias Mohr pour faire le travail. La direction liégeoise explore plusieurs pistes pour éviter de finir la saison sans solution.

Le club a craqué sur un jeune Danois de 21 ans, Gustav Mortensen. Le problème, c’est que son équipe, Lyngby, est en tête du championnat et refuse de le vendre maintenant pour ne pas gâcher ses chances de montée, selon le journal Le Soir.

Une autre cible en vue

Westerlo était sur le coup avant tout le monde, mais son offre a été refusée par les Danois. Comme c’est bloqué pour cet hiver, les Rouches tentent le coup avec Arthur Masuaku.

Peu utilisé à Sunderland, le latéral congolais cherche une solution pour rejouer plus. Un prêt de six mois pourrait arranger tout le monde. D’après les échos, il serait d’accord pour venir au Standard.



Le plan de Marc Wilmots serait de faire venir Masuaku maintenant pour dépanner, puis de tenter Mortensen l’été prochain. Une solution gagnante pour les deux camps.