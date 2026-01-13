Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/01: Nainggolan

Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Nainggolan

Voici l'homme qui s'apprête à devenir le nouvel entraîneur de Senne Lammens à Manchester United

Manchester United a trouvé un accord de principe avec Michael Carrick (44 ans) pour qu'il termine la saison en tant qu'entraîneur intérimaire, rapportent plusieurs médias anglais. La confirmation officielle est attendue ce mardi. (Lire la suite)

Nouveau rebondissement dans le dossier Nainggolan : voici où en est la situation

Le Patro Eisden et son entraîneur Stijn Stijnen sont déterminés à attirer Radja Nainggolan à Maasmechelen. Les discussions se poursuivent, malgré le refus de la première offre par Lokeren. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 12/01

11:20
Voici l'homme qui s'apprête à devenir le nouvel entraîneur de Senne Lammens à Manchester United

11:20
Nouveau rebondissement dans le dossier Nainggolan : voici où en est la situation

11:00
🎥 Diego Moreira s'offre un joli but en Coupe de France après une période de près de trois mois sans marquer

10:30
Loïs Openda dans une situation compliquée à la Juventus : le point sur la situation du Diable Rouge en Italie

10:00
"Ça m'a freiné" : Jules Gaudin se confie sur ses premiers mois à Charleroi et sur sa forme actuelle

09:30
Hans Cornelis tire le bilan du stage du Sporting de Charleroi : "L'équipe a retrouvé de la confiance"

09:00
"De l'antijeu" : Gonçalo Ramos s'énerve après l'élimination du PSG en Coupe de France

08:30
Rik De Mil prend les choses en main : La Gantoise veut suivre l'exemple du Club de Bruges

08:00
"Ce facteur peut faire la différence" : Hans Cornelis espère créer la surprise face au Club de Bruges

07:40
Les chaussures de Marc Coucke ne passent pas inaperçues au Gala du Soulier d'Or : voici pourquoi

07:20
Des clubs anglais, allemands et italiens sont intéressés : OHL a pris sa décision concernant sa pépite

07:00
Le Club de Bruges avait un plan : voici pourquoi Christos Tzolis aurait dû remporter le Soulier d'Or

06:30
Au Standard, se renforcer n'est pas la seule priorité : deux départs peuvent changer la donne Analyse

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/01: Ashimeru - Diouf - Kikkenborg

22:30
Romelu Lukaku s'est fixé un objectif : les supporters d'Anderlecht vont apprécier

23:00
L'Union Saint-Gilloise ne s'arrête plus : le club a recruté le meilleur joueur de D2 norvégienne

22:30
Trop tard pour le Club de Bruges, La Gantoise et l'Union : la révélation de Pro League s'envole

22:00
Ça chauffe : un grand club français passe à l'action pour Wout Faes

21:42
Anderlecht et La Gantoise n'ont pas fait le poids : un talent de 19 ans va rejoindre la Bundesliga

21:20
Premier objectif atteint pour Rik De Mil : La Gantoise va retrouver l'un de ses chouchous

21:00
Une légende d'Anderlecht rattrapée par la justice

20:30
Majeed Ashimeru sur le départ : un club de Pro League négocie avec Anderlecht

20:00
"Des entraînements où j'étais saoul" : Radja Nainggolan se livre sans filtre sur sa carrière

19:30
Thibaut Courtois va avoir un nouveau coach : le Real Madrid a pris une grosse décision

19:00
Standard-Diouf, une piste qui n'aboutira pas : les dernières infos d'un dossier chaud à Rocourt

18:40
Kaye Furo se montre ambitieux après sa signature en Premier League : voici ses objectifs

18:20
"On peut difficilement faire mieux" : Philippe Albert raconte la soirée de son intronisation au Hall of Fame

18:00
"Le Soulier d'Or ? Il a le sentiment de ne pas avoir reçu ce qu'il méritait" : Ivan Leko soutient Chrístos Tzólis

17:30
Nicolas Raskin critiqué en Écosse : "Ce genre de comportement est totalement inacceptable"

17:00
Vincent Kompany calme le jeu : "Ce n'est pas seulement une question de qualité individuelle"

16:30
Pourquoi la situation contractuelle de Nathan De Cat et de Joshua Nga Kana est un casse-tête pour Anderlecht

16:00
Un jeune Belge formé à Anderlecht et au LOSC remporte la Coupe de la Ligue portugaise

15:30
Fin du système de rotation : Ivan Leko dévoile le véritable gardien numéro 1 du Club de Bruges

15:00
Une chance à saisir : un Liégeois fait ses grands débuts en D1 chez nos voisins, entouré d'anciens du Standard

14:40
L'AC Milan voudrait recruter une nouvelle doublure pour Alexis Saelemaekers

14:20

