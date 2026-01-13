Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/01: Nainggolan
Photo: © Photonews
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Nainggolan
Voici l'homme qui s'apprête à devenir le nouvel entraîneur de Senne Lammens à Manchester United
Manchester United a trouvé un accord de principe avec Michael Carrick (44 ans) pour qu'il termine la saison en tant qu'entraîneur intérimaire, rapportent plusieurs médias anglais. La confirmation officielle est attendue ce mardi. (Lire la suite)
Nouveau rebondissement dans le dossier Nainggolan : voici où en est la situation
Le Patro Eisden et son entraîneur Stijn Stijnen sont déterminés à attirer Radja Nainggolan à Maasmechelen. Les discussions se poursuivent, malgré le refus de la première offre par Lokeren. (Lire la suite)
