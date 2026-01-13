Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/01: Nainggolan

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Nainggolan

Voici l'homme qui s'apprête à devenir le nouvel entraîneur de Senne Lammens à Manchester United

Manchester United a trouvé un accord de principe avec Michael Carrick (44 ans) pour qu'il termine la saison en tant qu'entraîneur intérimaire, rapportent plusieurs médias anglais. La confirmation officielle est attendue ce mardi. (Lire la suite)