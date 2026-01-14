Accord conclu : Andreas Skov Olsen va quitter Wolfsburg et se lancer dans un nouveau défi

Accord conclu : Andreas Skov Olsen va quitter Wolfsburg et se lancer dans un nouveau défi
Photo: © photonews

Andreas Skov Olsen va quitter Wolfsburg et rejoindre les Rangers en prêt avec option d'achat. Un accord a été trouvé entre le club allemand et le club écossais.

L’ancien Brugeois doit encore passer sa visite médicale avant de signer son contrat, rapporte Sky Sport. Il deviendra ensuite officiellement un joueur des Rangers.

L’ailier quitte Wolfsburg afin de retrouver plus de temps de jeu. Le Danois n’entre visiblement plus dans les plans du coach Daniel Bauer. Sa dernière apparition en Bundesliga remonte au 7 novembre dernier, où il était monté à trois minutes de la fin lors d’un match contre le Werder Brême. 

Andreas Skov Olsen dans une situation compliquée à Wolfsburg

Après cette rencontre, il est resté trois fois de suite sur le banc avant d’être absent à deux reprises de la feuille de match pour des problèmes musculaires. Dimanche dernier, il n’était pas dans le groupe de Wolfsburg qui s’est lourdement incliné 8-1 face au Bayern.

Cette absence s’explique très certainement par les rumeurs de transfert qui courent le concernant. C’est donc finalement en Écosse qu’il va filer. 


Andreas Skov Olsen avait rejoint Wolfsburg en janvier 2025. Près d’un an plus tard, il va donc déjà se lancer dans un nouveau défi. Son contrat avec les Loups court encore jusqu’au 30 juin 2029.

Andreas Skov Olsen

