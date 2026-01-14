Transfert inattendu en D1B ? Le Beerschot pousse pour l'un des chouchous du RWDM

Le Beerschot veut mettre la pression sur Courtrai et Beveren en D1B. Cela passe par un mercato hivernal assez agressif.

Troisième, à neuf points de Courtrai, le Beerschot veut réduire son écart sur la tête du classement. Juste avant la trêve, les Rats ont mené 0-2 chez le leader, Beveren, avant de finalement en prendre quatre dans le buffet. Les Anversois n'en veulent pas moins jouer un rôle en vue en deuxième partie de saison.

La victoire contre Dender en amical le rappelle, le mercato de janvier aussi. La direction se montre très active ces derniers jours. L'attaquant Siviwe Magidigidi arrivera en fin de semaine, tandis que Sem Audoor, le latéral gauche du Club NXT, est aussi dans le viseur.

Le Beerschot veut de nouveaux ailiers

Et ce n'est pas tout : le club se montre également très concret pour Bryan Adinany. Le Français d'origine malgache arrive en fin de contrat au Lierse, il s'est mis en évidence avec 5 buts et 5 assists cette saison. Autre cible de ces prochains jours annoncé par Het Nieuwsblad : Gaëtan Robail.

Le Français de 32 ans arrive lui aussi au bout de son bail au RWDM. Dès son arrivée au Stade Machtens il y a un an et demi, l'ailier gauche s'est mis les supporters molenbeekois dans la poche. Il fait partie de ces cadres de la saison dernière qui n'ont pas quitté le navire l'été dernier malgré la désillusion de la fin de saison.



Ces derniers mois, Robail a encore performé, avec 7 buts et 5 assists lors des 11 premiers matchs de D1B. Mais lors des dernières semaines avant la trêve, il n'était plus en mesure de prendre place sur le terrain.