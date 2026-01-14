Transfert inattendu en D1B ? Le Beerschot pousse pour l'un des chouchous du RWDM

Transfert inattendu en D1B ? Le Beerschot pousse pour l'un des chouchous du RWDM

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Beerschot veut mettre la pression sur Courtrai et Beveren en D1B. Cela passe par un mercato hivernal assez agressif.

Troisième, à neuf points de Courtrai, le Beerschot veut réduire son écart sur la tête du classement. Juste avant la trêve, les Rats ont mené 0-2 chez le leader, Beveren, avant de finalement en prendre quatre dans le buffet. Les Anversois n'en veulent pas moins jouer un rôle en vue en deuxième partie de saison.

La victoire contre Dender en amical le rappelle, le mercato de janvier aussi. La direction se montre très active ces derniers jours. L'attaquant Siviwe Magidigidi arrivera en fin de semaine, tandis que Sem Audoor, le latéral gauche du Club NXT, est aussi dans le viseur.

Le Beerschot veut de nouveaux ailiers

Et ce n'est pas tout : le club se montre également très concret pour Bryan Adinany. Le Français d'origine malgache arrive en fin de contrat au Lierse, il s'est mis en évidence avec 5 buts et 5 assists cette saison. Autre cible de ces prochains jours annoncé par Het Nieuwsblad : Gaëtan Robail.

Le Français de 32 ans arrive lui aussi au bout de son bail au RWDM. Dès son arrivée au Stade Machtens il y a un an et demi, l'ailier gauche s'est mis les supporters molenbeekois dans la poche. Il fait partie de ces cadres de la saison dernière qui n'ont pas quitté le navire l'été dernier malgré la désillusion de la fin de saison.


Ces derniers mois, Robail a encore performé, avec 7 buts et 5 assists lors des 11 premiers matchs de D1B. Mais lors des dernières semaines avant la trêve, il n'était plus en mesure de prendre place sur le terrain.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Beerschot
RWDM Brussels
Gaetan Robail

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/01: Gallon - Teague - Angulo - Yow

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/01: Gallon - Teague - Angulo - Yow

12:20
C'est signé : un renfort à plus de 200 matchs en France pour renforcer Dender dans la course au maintien

C'est signé : un renfort à plus de 200 matchs en France pour renforcer Dender dans la course au maintien

12:20
"Je sais que c'est assez avancé" : La Louvière se prépare à accueillir un indésirable d'Anderlecht

"Je sais que c'est assez avancé" : La Louvière se prépare à accueillir un indésirable d'Anderlecht

12:00
Hans Cornelis ne veut plus que Charleroi soit un "petit" club : Mehdi Bayat a fait un geste dans ce sens

Hans Cornelis ne veut plus que Charleroi soit un "petit" club : Mehdi Bayat a fait un geste dans ce sens

11:40
Encore en D1 ACFF au printemps dernier : Lucas Noubi à son avantage contre l'Atletico Madrid

Encore en D1 ACFF au printemps dernier : Lucas Noubi à son avantage contre l'Atletico Madrid

11:20
Il était arrivé il y a six mois : le premier départ du mercato malinois est acté

Il était arrivé il y a six mois : le premier départ du mercato malinois est acté

11:00
Les premiers contacts ont été établis : trois clubs sortent du bois pour Nilson Angulo

Les premiers contacts ont été établis : trois clubs sortent du bois pour Nilson Angulo

10:40
🎥 Bruges l'avait mauvaise : Campbell prend la rouge, mais Christos Tzolis s'en sort très bien

🎥 Bruges l'avait mauvaise : Campbell prend la rouge, mais Christos Tzolis s'en sort très bien

10:00
3
Du renfort en approche : la RAAL va recruter un joueur d'expérience...sans club depuis plus d'un an

Du renfort en approche : la RAAL va recruter un joueur d'expérience...sans club depuis plus d'un an

10:20
Officiel : un ancien espoir belge libre après six mois calamiteux en Bosnie-Herzégovine

Officiel : un ancien espoir belge libre après six mois calamiteux en Bosnie-Herzégovine

09:30
Accord conclu : Bruges, l'Union et La Gantoise l'avaient dans le viseur, il va pourtant quitter la Pro League

Accord conclu : Bruges, l'Union et La Gantoise l'avaient dans le viseur, il va pourtant quitter la Pro League

09:00
"C'est ce qui s'est passé" : un journaliste flamand accuse gravement les organisateurs du Soulier d'Or

"C'est ce qui s'est passé" : un journaliste flamand accuse gravement les organisateurs du Soulier d'Or

08:00
🎥 Bel et bien de retour : le rush de Jeremy Doku qui a mis Manchester City sur les rails à Newcastle

🎥 Bel et bien de retour : le rush de Jeremy Doku qui a mis Manchester City sur les rails à Newcastle

07:40
Pas avant février : Coosemans pose ses conditions à Anderlecht

Pas avant février : Coosemans pose ses conditions à Anderlecht

07:20
1
🎥 Le but cruel qui prive la RAAL des demi-finales : "On a fait un match exceptionnel"

🎥 Le but cruel qui prive la RAAL des demi-finales : "On a fait un match exceptionnel"

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/01: Diallo - Audoor - Faes

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/01: Diallo - Audoor - Faes

23:20
Rik De Mil fait le nettoyage : un autre joueur poussé vers la sortie

Rik De Mil fait le nettoyage : un autre joueur poussé vers la sortie

06:30
Ivan Leko pointe le terrain du doigt, mais reconnaît que Charleroi "mérite sa qualification"

Ivan Leko pointe le terrain du doigt, mais reconnaît que Charleroi "mérite sa qualification"

06:00
Charleroi à 180 minutes du Heysel : "Espérer Dender ? Je ne pense pas comme ça"

Charleroi à 180 minutes du Heysel : "Espérer Dender ? Je ne pense pas comme ça"

23:40
1
Mehdi Bayat annonce une grande nouvelle dans la foulée de la qualification pour les demi-finales !

Mehdi Bayat annonce une grande nouvelle dans la foulée de la qualification pour les demi-finales !

23:15
2
Un Charleroi de gala s'offre le Club de Bruges et sa première demi-finale depuis vingt ans !

Un Charleroi de gala s'offre le Club de Bruges et sa première demi-finale depuis vingt ans !

22:28
Un club de Challenger Pro League veut jouer un sale coup au Club de Bruges

Un club de Challenger Pro League veut jouer un sale coup au Club de Bruges

21:40
La porte se ferme : Anderlecht recalé par un défenseur

La porte se ferme : Anderlecht recalé par un défenseur

23:20
Le Club de Bruges prépare l'après Ordonez : une ancienne piste refait surface

Le Club de Bruges prépare l'après Ordonez : une ancienne piste refait surface

23:00
Zulte Waregem sur la piste d'une sensation venue d'Angleterre

Zulte Waregem sur la piste d'une sensation venue d'Angleterre

22:04
Senne Lammens est fixé : Manchester United a désigné son nouveau coach

Senne Lammens est fixé : Manchester United a désigné son nouveau coach

21:20
Au moins c'est clair : Thibaut Courtois sait à quoi s'attendre avec le nouvel entraîneur du Real Madrid

Au moins c'est clair : Thibaut Courtois sait à quoi s'attendre avec le nouvel entraîneur du Real Madrid

21:00
Le plan A n'a pas fonctionné : le Standard de Liège joue sa dernière carte en défense

Le plan A n'a pas fonctionné : le Standard de Liège joue sa dernière carte en défense

20:30
📷 OFFICIEL : un Diable Rouge rejoint le plus gros club de sa carrière

📷 OFFICIEL : un Diable Rouge rejoint le plus gros club de sa carrière

19:43
Un ancien Soulier d'Or et figure d'Anderlecht met un terme à sa carrière

Un ancien Soulier d'Or et figure d'Anderlecht met un terme à sa carrière

19:30
Excellente nouvelle pour Anderlecht : "le nouveau Kompany" veut prolonger

Excellente nouvelle pour Anderlecht : "le nouveau Kompany" veut prolonger

19:00
L'Union Belge va-t-elle les laisser filer ? Vermaelen et Vertonghen cités pour un projet à l'Ajax Amsterdam

L'Union Belge va-t-elle les laisser filer ? Vermaelen et Vertonghen cités pour un projet à l'Ajax Amsterdam

18:30
Tuur Rommens parti aux Rangers, Westerlo aurait trouvé son remplaçant

Tuur Rommens parti aux Rangers, Westerlo aurait trouvé son remplaçant

18:00
Philippe Clément prêt à jouer un vilain tour au Sporting Charleroi ?

Philippe Clément prêt à jouer un vilain tour au Sporting Charleroi ?

17:30
Charleroi peut-il le faire ? Les Zèbres n'osent même plus rêver

Charleroi peut-il le faire ? Les Zèbres n'osent même plus rêver

16:52
Comme l'Union, le RSC Anderlecht s'offre également un jeune talent sénégalais

Comme l'Union, le RSC Anderlecht s'offre également un jeune talent sénégalais

17:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 20
RFC Seraing RFC Seraing 16/01 RWDM Brussels RWDM Brussels
Jong Genk Jong Genk 16/01 Lommel SK Lommel SK
RSCA Futures RSCA Futures 17/01 La Gantoise La Gantoise
Eupen Eupen 17/01 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 17/01 KV Courtrai KV Courtrai
FC Liège FC Liège 17/01 Francs Borains Francs Borains
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 18/01 KSC Lokeren KSC Lokeren
Beerschot Beerschot 18/01 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved