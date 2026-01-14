Le Standard avait tenté le coup : un ancien attaquant de Pro League met les voiles sur la Chine

Le Standard avait tenté le coup : un ancien attaquant de Pro League met les voiles sur la Chine
Photo: © photonews

Makhtar Gueye a perdu sa place de titulaire à Blackburn. L'ancien attaquant d'Ostende a privilégié un départ dans une destination exotique.

Avec 23 buts inscrits en deux saisons à Ostende, Makhtar Gueye avait rapidement fourni sa carte de visite au championnat belge. Son profil de déménageur a encore sévi au RWDM, où il a encore inscrit 11 buts la saison dernière malgré la descente des Bruxellois.

Ce n'est pas pour rien si le Standard a tenté le coup il y a un an et demi. Avant les prêts d'Andi Zeqiri et Denis Ayensa, les Rouches avaient formulé une offre pour un prêt assorti d'une option d'achat à deux millions.

Le grand sénégalais était finalement parti pour 1,80 million à Blackburn. Il s'y est rapidement imposé comme titulaire, signant une première saison à 8 buts et 6 assists en Championship. Mais il a perdu sa place en pointe : pas la moindre titulairsation cette saison.

La tentation du championnat chinois

Plus repris dans l'effectif lors de cinq derniers matchs, il était sur le départ. Un départ qui s'est concrétisé en Chine, du côté du Shangai Shenhua. Gueye y a signé un contrat de deux ans et sera entraîné par l'ancien sélectionneur russe Leonid Slutskiy.

Le Shanghai Shenhua a terminé deuxième du dernier championnat chinois et a déjà attiré des joueurs tels que Tim Cahill, Carlos Tevez ou Nicolas Anelka par le passé.

