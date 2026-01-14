Le Standard avait tenté le coup : un ancien attaquant de Pro League met les voiles sur la Chine

Makhtar Gueye a perdu sa place de titulaire à Blackburn. L'ancien attaquant d'Ostende a privilégié un départ dans une destination exotique.

Avec 23 buts inscrits en deux saisons à Ostende, Makhtar Gueye avait rapidement fourni sa carte de visite au championnat belge. Son profil de déménageur a encore sévi au RWDM, où il a encore inscrit 11 buts la saison dernière malgré la descente des Bruxellois.

Ce n'est pas pour rien si le Standard a tenté le coup il y a un an et demi. Avant les prêts d'Andi Zeqiri et Denis Ayensa, les Rouches avaient formulé une offre pour un prêt assorti d'une option d'achat à deux millions.

Le grand sénégalais était finalement parti pour 1,80 million à Blackburn. Il s'y est rapidement imposé comme titulaire, signant une première saison à 8 buts et 6 assists en Championship. Mais il a perdu sa place en pointe : pas la moindre titulairsation cette saison.

La relation juste 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗢𝗬𝗔𝗕𝗟𝗘 de ce petit supporter de Blackburn avec le buteur sénégalais Makhtar Gueye ! 🥰



Il se rend pas compte d’à quel point ce petit va s’en souvenir toute sa vie de ces moments…



(TikTok : rover_jr) pic.twitter.com/qUMoQ2nK9J — Footballogue (@Footballogue) November 7, 2025

La tentation du championnat chinois

Plus repris dans l'effectif lors de cinq derniers matchs, il était sur le départ. Un départ qui s'est concrétisé en Chine, du côté du Shangai Shenhua. Gueye y a signé un contrat de deux ans et sera entraîné par l'ancien sélectionneur russe Leonid Slutskiy.





📝 𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗗𝗢𝗡𝗘: Blackburn Rovers striker Makhtar Gueye has joined Chinese Super League side Shanghai Shenhua for an undisclosed fee.



(Source: shanghaishenhua/ig) pic.twitter.com/VB65g38uod — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 13, 2026

Le Shanghai Shenhua a terminé deuxième du dernier championnat chinois et a déjà attiré des joueurs tels que Tim Cahill, Carlos Tevez ou Nicolas Anelka par le passé.