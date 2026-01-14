📷 Voici le tout nouveau bus moderne d'Anderlecht... qui vaut plus d'un demi-million d'euros

Les joueurs d'Anderlecht voyageront désormais avec un tout nouveau bus. Le club bruxellois s'est offert un nouveau bijou, équipé des dernières technologies, dans lequel on retrouve même une cuisine.

Anderlecht dispute ce jeudi soir les quarts de finale de la Coupe de Belgique. Les Mauves reçoivent La Gantoise au Lotto Park. À la veille du match, le club bruxellois a pu annoncer une nouvelle plutôt réjouissante.

Le RSCA a présenté son nouveau bus officiel, et celui-ci est particulièrement impressionnant. Sur le bus violet figurent en grandes lettres noires les initiales. Le slogan "Noblesse oblige" a également trouvé sa place à l’arrière du véhicule.

Selon Sudinfo, le coût de ce nouveau bus s’élève à environ 600 000 euros. Il a été fabriqué par MAN mais reste la propriété de Rantour, partenaire d’Anderlecht depuis 1999. La collaboration entre les deux parties a d’ailleurs été prolongée jusqu’en 2028.

Un bus entièrement équipé

Le bus est ainsi loué au club à un tarif avantageux. Comme on pouvait s’y attendre, il dispose de nombreux équipements : écrans de télévision, connexion Wi-Fi et une capacité d’accueil d’environ 40 personnes.



Un nouvel élément attire particulièrement l’attention : une cuisine entièrement équipée a été installée à bord. Celle-ci a d’abord été conçue en Allemagne avant d’être intégrée au bus. Ce jeudi soir, le véhicule sera utilisé pour la première fois.