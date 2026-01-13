Zulte Waregem sur la piste d'une sensation venue d'Angleterre

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Zulte Waregem cherche à se renforcer pour assurer son maintien. Le club s'intéresse à un jeune ailier anglais en grande forme cette saison.

Zulte Waregem joue gros cette saison. Le club est douzième de Pro League et ne compte que trois points d'avance sur la zone de relégation. L'équipe veut rester en D1A.

Pour y arriver, l'Essevee regarde attentivement le marché des transferts. En attaque, le club cherche du renouveau, avec un joueur rapide et créatif. Un jeune capable de faire la différence.

Selon le journaliste Pete O’Rourke, Zulte Waregem a formulé plusieurs offres pour Kyreece Lisbie. Jusqu'à présent, aucun accord n'a été trouvé, mais l'intérêt est bien réel.

Understand Belgian club Zulte Waregem have made several offers for Colchester United winger Kyreece Lisbie in this month’s transfer window. The skilful winger has been a standout performer for Colchester this season. #ColU #teamessevee pic.twitter.com/0DwECbEzOR — Pete O'Rourke (@SportsPeteO) January 13, 2026

En forme en Angleterre

Lisbie réalise une très belle saison en Angleterre avec Colchester United. En 30 matchs, il a marqué 9 buts et délivré 7 passes décisives. Sous contrat encore pour un an et demi, sa valeur est estimée à 125 000 euros selon Transfermarkt.





Le joueur possède la double nationalité, anglaise et jamaïcaine. Zulte devra se montrer convaincant pour obtenir son départ.