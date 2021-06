Leonardo Miramar Rocha : "C'est un nouveau départ"

Prêté la saison dernière au RWDM en D1B, l'ancien joueur de l'AS Monaco espère recevoir sa chance chez les Pandas lors de la saison à venir.

Gravement blessé lors de sa première saison à Eupen puis prêté au RWDM lors du dernier exercice, Leonardo Miramar Rocha espère un nouveau départ. "J'ai rejoint le club il y a deux ans et je n'ai pas encore eu l'opportunité de démontrer mes qualités. Je suis de retour au Kehrweg et c'est un nouveau départ à mes yeux. Je suis déterminé. Je veux saisir ma chance et aider le club", a confié l'ancien joueur de Lommel.

"Je me sens bien, j’ai retrouvé le rythme et le plaisir de jouer au RWDM. Je suis plus mature qu'avant. Je suis prêt pour la saison à venir ", a confié le Portugais.