📷 Un ancien Métallo est de retour à Seraing

Deux ans après avoir quitté les Métallos, Junior Sambu Mansoni est de retour à Seraing. Le défenseur s'entraîne en attendant de trouver un nouveau défi.

Les Métallos ont retrouvé un visage familier sur les terrains d'entraînement cette semaine. Ancien joueur du club, Junior Sambu Mansoni est de retour à Seraing, comme on peut le constater sur des photos dévoilées par le matricule 167. Le joueur de 25 ans s'entraîne avec le noyau A afin de garder le rythme.

🔴⚫📸 Beaucoup de sourires et de connivence ce mercredi à l'entraînement ! pic.twitter.com/tfyqhFt4h5 — RFC Seraing Officiel (@RfcSeraing167) June 23, 2021

Le principal intéressé est libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec Cholet, en National (troisième division française). Aujourd'hui, il prend part aux séances d'entraînement sous les ordres de Jordi Condom pour s'entretenir physiquement. Le défenseur est à la recherche d'un point de chute.

Pour rappel, Junior Sambu Mansoni a porté les couleurs rouges et noires à 87 reprises entre 2015 et 2019. Formé à Eupen, le droitier est également passé par Visé, avant de quitter la Belgique pour rejoindre Cholet en juillet 2020. Un an plus tard, le joueur espère trouver un nouveau défi pour poursuivre sa carrière.