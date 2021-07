Christian Benteke pointe "une énorme déception"

Les Diables Rouges ont quitté l'Euro vendredi, au stade des quarts de finale et ils sont nombreux à s'exprimer sur les réseaux sociaux. C'est au tour de Christian Benteke et lui aussi évoque "une énorme déception".

"Nous voulions aller jusqu'au bout pour le pays, mais c'est le football et nous devrons apprendre de cette défaite", ajoute l'attaquant de Crystal Palace. Et Christian Benteke n'oublie pas non plus de remercier les supporters. "C'est toujours un honneur de représenter son pays et je tiens à remercier nos incroyables supporters. Votre soutien dans les stades et depuis le pays nous a rendu fiers", conclut-il.

A huge disappointment to end our Euro’s journey at the quarter-final stage. We wanted to get to the end for our people, but that’s football and we need to learn from it.

Representing our country is always an immense honour and I really want to say thank you to our amazing fans. pic.twitter.com/7TZAwZhV2j