Junior Sambu Mansoni devrait s'engager au RFC Seraing

En test avec le club sérésien, le back droit devrait signer un contrat avec les pensionnaires du Pairay.

Libre de tout contrat depuis son départ de Cholet en juin dernier, Junior Sambu Mansoni s'entraînait depuis un peu plus d'une semaine avec le RFC Seraing pour entretenir sa condition physique. Il a d'ailleurs pris part aux deux joutes amicales des Sérésiens. Le joueur âgé de 25 ans devrait s'engager prochainement avec les Métallos, selon nos informations.

Orphelin de Swers parti à Malines, Seraing tiendrait enfin son nouveau back droit en la personne de Mansoni. Un véritable piston sur le flanc droit avec sa vitesse, sa percussion et son dribble. Pourtant dans le viseur d'Angers, de Niort, de Châteauroux et de clubs de Ligue 2, le défenseur a préféré effectué son retour en Belgique dans un club qu'il connaît bien et avec lequel il va découvrir la D1A.