Dussenne, Pavlovic, Balikwisha... la liste des indésirables de Leye s'agrandit

Plusieurs Rouches n'entrent plus dans les plans de Mbaye Leye pour 2021/2022. Pour eux, la tendance est à un départ cet été.

Le Standard veut faire le ménage. En effet, le matricule 16 aimerait profiter du mercato estival pour se séparer de plusieurs joueurs, qui n'entreraient plus dans les plans de Mbaye Leye pour la saison prochaine. D'après les informations de La Dernière Heure, l'entraîneur sénégalais aurait écarté certains joueurs de son noyau A.

En début de semaine, on apprenait que quatre joueurs avaient déjà été placés sur le marché des transferts par le RSCL : Aleksandar Boljevic, Medhi Carcela, Maxime Lestienne et Obbi Oularé. Aujourd'hui, le quotidien régional affirme que William Balikwisha, Noé Dussenne et Damjan Pavlovic auraient également rejoint cette liste.

Parmi les joueurs cités, certains s'entraînent désormais avec les U21 (Balikwisha, Boljevic, Oularé) tandis que d'autres font encore partie du groupe professionnel (Carcela, Dussenne, Lestienne, Pavlovic). En revanche, ces derniers n'ont pas été conviés au dernier match de préparation, contre Malines. Les Rouches concernés sont prévenus : ils devront se trouver un nouveau point de chute cet été.