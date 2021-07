Jordanov est clair : "Westerlo vise la montée et rien d'autre"

Seconde partie de notre entretien avec Edisson Jordanov, qui a participé à la montée de l'Union Saint-Gilloise mais doit rester en D1B, avec Westerlo.

Tu as vécu une belle saison sous Felice Mazzù. Quelles sont les différences entre ses méthodes et celles de Glen De Boeck ?

C'est difficile à dire, je viens d 'arriver. Mais j'ai une impression positive du coach et de l'équipe. J'ai l'impression que tous les jours, on veut évoluer, apprendre quelque chose. L'entraîneur a une bonne philosophie footballistique et veut la mettre en pratique. On s'entraîne beaucoup et c'était important pour moi d'apprendre à connaître l'équipe, d'être dans un bon état en vue de la saison. Tout le monde tire dans la même direction et se bat pour le même objectif.

Maintenant, sous Mazzù, c'était super également : il avait créé un groupe qui avait une faim de gagner incroyable !

Comment se passe la préparation ?

Sous Glen De Boeck, on s'entraîne énormément athlétiquement mais il y a aussi beaucoup de ballon, et c'est la chose la plus importante pour un footballeur : le ballon est au centre de tout ici.

Avec la montée au bout ? À Virton, ce n'était pas un objectif, à l'Union bien. Qu'en est-il de Westerlo ?

Ici, c’est un objectif. Mais deux équipes ont été reléguées et chacune de ces deux équipes veut jouer un rôle important. Puis il y a Lommel et Deinze… surtout Lommel, qui a des liens avec Mancheter City et peut donc attirer de grands talents de 18 ans à coups de millions. Je dirais qu'il n'y a pas de vrai favori cette année, mais notre objectif, c'est clair : la montée. Personne ne m'a jamais rien donné dans la vie, on m'a souvent compliqué la vie et une montée, jouer enfin en D1A, cela signifierait beaucoup pour moi.

Une forme de revanche sur l'Union qui n'a plus voulu de toi ?

Non, ça n'en serait pas une. Ce serait une belle satisfaction, ça oui, mais pas une revanche, je ne suis fâché avec personne. J'ai encore quelques belles années devant moi pour atteindre mon top niveau. Regarde des gars comme Gündogan, Lewandowski ... ils sont à leur top à 31 ans, 32 ans, je n'en ai que 28 ! Mes plus belles années sont devant moi.

À propos de Lewandowski, ton ancien entraîneur à Dudelange et Virton, Dino Toppmöller, est désormais adjoint au Bayern ...

Il le mérite ! C'est un grand entraîneur, tous les joueurs qui l'ont cotoyé le savent. C'est un rêve pour lui et il va apprendre au meilleur niveau. Je lui souhaite le meilleur et qu'il entraîne tôt ou tard au même niveau en tant qu'entraîneur principal.