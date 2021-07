Une relation "spéciale" entre les deux attaquants de l'Union

Entre Dante Vanzeir et Deniz Undav, ça a matché tout de suite. Comme l'ont rappelé les deux attaquants unionistes après leur excellente prestation commune contre Anderlecht.

L'Union a fait le match presque parfait contre Anderlecht. "On a tout donné et on a été récompensé pour ça. Nous avons montré que nous sommes prêts: physiquement et mentalement." Car l'égalisation anderlechtois n'a pas refroidi les hommes de Felice Mazzu. "On sentait qu'il y avait encore quelque chose à faire. On a eu nos moments, on a bien joué, on était relax avec le ballon."

Et le meilleur buteur de la dernière saison de D1B a aussi très vite retrouvé ses repères avec son compère offensif. "C'est assez spécial. Sur le terrain, on sent où est l'autre. Il a besoin de quelqu'un comme moi et j'ai besoin de quelqu'un comme lui", estime Dante Vanzeir.

Deniz Undav confirme: "Dante est partout. Mon rôle était de tenir le ballon un maximum pour donner de l'air à l'équipe, mais quand il a le ballon, je ais qu'il faut que je cours", sourit l'Allemand, double buteur contre Anderlecht.