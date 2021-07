Sauf surprise, Kevin Mirallas ne viendra PAS à Anderlecht !

Drôle de rumeur qui circulait ce week-end dans les travées du Lotto Park : Kevin Mirallas était présent en tribunes, et une signature à Anderlecht était évoquée. Il n'en sera - a priori - rien.

Kevin Mirallas (33 ans) était bel et bien présent ce dimanche à Anderlecht, comme la rumeur le racontait durant la rencontre. Et l'ancien Diable Rouge y était bel et bien avec une idée en tête : discuter avec le RSCA en vue d'un transfert. Mais c'est bien Mirallas lui-même, libre de tout contrat après son passage à Gaziantep, qui a pris l'initiative de contacter le club pour proposer ses services.

Comme cela a pu être immédiatement souligné, le profil de Kevin Mirallas ne correspond cependant pas vraiment aux besoins de Vincent Kompany en ce moment : Anderlecht se cherche un, voire deux attaquants de pointe "purs", prolifiques, et malgré une excellente saison en Turquie (7 buts et 6 assists), Mirallas ne rentre pas vraiment dans ces critères. Sauf gros retournement de situation, Anderlecht ne devrait donc pas offrir de contrat à l'ancien de l'Antwerp.