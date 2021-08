Hein Vanhaezebrouck amer : "Que cela serve de leçon"

Hein Vanhaezebrouck a vu son équipe s'effondrer contre le Beerschot dans le dernier quart d'heure.

La Gantoise a débuté la saison avec un maigre 1 sur 6 après une défaite contre Saint-Trond et un nul contre le Beerschot. Les Buffalos menaient pourtaient 2-0 face aux Anversois cce dimanche avant de craquer en fin de rencontre.

"J'ai dit à mes garçons à la mi-temps que même avec une avance de 2-0, ce ne serait pas fini. Après 65 minutes, nous jouons contre un adversaire qui semble avoir abandonné et nous devons faire preuve de maturité", a lâché Vanhaezebrouck lors de la conférence de presse d'après-match.

"Je veux juste gagner"

Gand doit faire face à un autre mois d'août difficile avec des matchs le jeudi en Conference League et le championnat belge le week-end. C'est pourquoi Vanhaezebrouck ne comprend pas comment son équipe a été contrainte au partage. "Nous devons être plus intelligents que ça. Je me fiche qu'on gagne 2-0, 3-0 ou 4-0. Qu'est-ce que ça peut me faire ? Je veux juste gagner. Qu'est-ce que ça peut me faire que Tissoudali marque un triplé ici s'il est fatigué à l'entraînement après ? J'espère que cela servira de leçon pour l'avenir et que nous saurons jouer les matchs avec maturité. Alors ça aurait pu être utile... Si nous laissons cela se reproduire, ce sera encore plus amer", a conclu le coach des Buffalos