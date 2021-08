Andrea Barzagli confie une anecdote concernant Kylian Mbappé

Le natif de Bondy avait impressionné l'Europe entière pendant la campagne de Ligue des Champions 2016-2017 avec l'AS Monaco.

Kylian Mbappé avait marqué les esprits, et notamment celui de l'ancien défenseur central de la Juventus Turin Andrea Barzagli en demi-finale de la Ligue des champions en 2017.

"Je me souviens comme si c'était hier de la sensation ressentie à Monaco contre Mbappé qui n'avait que 18 ans : il allait à 3 000 à l'heure", a confié l’Italien à Tuttosport. "À la fin du match, je suis allé voir Paratici et je lui ai dit : 'qu'est-ce qu'on attend pour le recruter ?' Le directeur sportif m'a fait comprendre que tout le monde le voulait déjà et que c'était quasiment impossible", a expliqué l'ancien défenseur.

Quelques mois plus tard, Mbappé rejoignait le Paris Saint-Germain.