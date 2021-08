Oranjes: Noa Lang va encore devoir patienter

L'ailier du Club de Bruges va encore devoir attendre pour sa première chez les Oranjes.

En septembre, les Pays-Bas vont jouer trois rencontres: En Norvège, contre le Monéténgro et contre la Turquie. Ces rencontres marqueront le retour aux affaires de Van Gaal, nouveau sélectionneur des Oranjes.

Pour ces rencontres, Van Gaal a annoncé une pré-sélection... dans laquelle on ne trouve pas Noa Lang. Le Brugeois va donc devoir attendre encore un peu avant de fêter sa première chez les Oranjes.

Gardiens: Justin Bijlow (Feyenoord), Joël Drommel (PSV), Tim Krul (Norwich City) et Remko Pasveer (Ajax).

Défenseurs: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind, Jurriën Timber en Devyne Rensch (allen Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord) et Stefan de Vrij (Internazionale).

Milieux: Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch en Davy Klaassen (beiden Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Teun Koopmeiners (AZ), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Guus Til (Feyenoord) et Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain).

Attaquants: Steven Berghuis (Ajax), Memphis Depay (FC Barcelona), Cody Gakpo (PSV), Donyell Malen (Borussia Dortmund) et Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).