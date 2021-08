Un ancien Anderlechtois, un ex-Hurlu: l'Omonia Nicosie, un adversaire pas si inconnu

Ce jeudi soir, l'Antwerp début sa campagne européenne avec Radja Nainggolan et sur la pelouse de l'Omonia Nicosie. Un adversaire difficile à juger qui comporte quelques noms connus.

Il y a certains joueurs qui passent par notre championnat, et qui repartent sans avoir laissé une trace et sans jamais vraiment avoir marqué l'histoire de notre Pro League. C'est le cas de Jan Lecjaks.

Le latéral gauche tchèque est passé par le Sporting d'Anderlecht, une seule saison, lors de la cuvée 2010-2011. Il avait débarqué en prêt pour dire de mettre Deschacht sur le banc....inutile de préciser que cela ne s'est pas passé et les supporters bruxellois se souviennent surtout de son but contre son camp à Belgrade en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Il ne sera resté qu'une saison.

Un autre joueur de Nicosie est passé par notre championnat, mais lors de la saison 2015-2016: il s'agit de l'attaquant serbe Marko Scepovic. 6 buts en 24 matches pour celui qui a donc porté durant 10 mois le maillot de Mouscron. A part les supporters du club, pratiquement tout le monde avait oublié son existence.

L'Omonia Nicosie, c'est aussi le défenseur Tchèque passé par le Zenit et Marseille Tomas Hubocan ou encore l'ancien joueur de Nice et de Lille Eric Bauthéac. Même si ces joueurs sont plus ou moins connus, l'Omonia Nicosie ne devrait pas faire peur à cet Antwerp-là, ambitieux comme jamais.