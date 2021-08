Quand Sergio Ramos a appelé Carlo Ancelotti pour lui demander de militer en sa faveur

Avant de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été, le défenseur central souhaitait rester à la Casa Blanca.

Sergio Ramos (35 ans) désirait poursuivre son aventure au Real Madrid et était même prêt à accepter le contrat d'un an proposé par ses dirigeants alors qu'il réclamait initialement un bail de 2 ans. Mais au moment de dire oui à ses patrons, l'ex-capitaine de la Maison Blanche a appris que cette proposition n'était plus valable et que son départ, au terme de son contrat, était acté.

Mais après la nomination de Carlo Ancelotti sur le banc madrilène, l'international espagnol a encore tenté de rester, d'après les informations de Mundo Deportivo et de Marca. L'ancien joueur du FC Séville a appelé le technicien italien pour lui demander de militer en sa faveur. Même séduit par l'idée de le conserver, le coach du Real a laissé cette décision entre les mains de sa direction. La suite de l'histoire, on la connait.