Eliminatoires pour le Mondial 2022: la sélection ecossaise, avec Jack Hendry

Après avoir signé un nouveau contrat, valable jusqu'à l'Euro 2024, Steve Clarke a dévoilé sa sélection pour les trois prochaines rencontres de l'Ecosse en éliminatoires de la Coupe du monde. Sans surprise, Jack Hendry en fait partie.

Le défenseur du KVO avait été rappelé en mars dernier, avant de participer à l'Euro avec la Tartan Army. Deuxièmes de leur groupe (5 points) derrière le Danemark, Jack Hendry et ses équipiers défieront les Danois, la Moldavie et l'Autriche début septembre.

Your Scotland squad for our September @FIFAWorldCup qualifiers. pic.twitter.com/YQLDOlrCeN