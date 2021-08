Marc Brys espère surprendre l'Antwerp : "Priske n'aura pas ce luxe"

OHL se déplace au Bosuil ce dimanche après-midi, un déplacement difficile pour une formation en manque de points.

Après un début de saison décevant, l'Antwerp s'est doucement mis sur les bons rails. Le Great Old a d'ailleurs montré de belles choses jeudi contre l'Omonia Nicosie, et s'est qualifié au bout du suspense pour la phase de groupes de la Ligue Europa.

Une rencontre que Marc Brys a suivi avec attention : "L'Antwerp a livré une performance fantastique. La fatigue était perceptible, et certains joueurs ont souffert de crampes. Mais je ne m'attends pas à ce Priske tourne beaucoup. Il n'a pris que quatre points en championnat, il n'aura donc pas ce luxe", confiait l'entraîneur sur le site du club.

Brys espère pouvoir compter sur un ancien anversois pour surprendre le Matricule 1 : "Il est possible qu'Alexis De Sart nous accompagne au Bosuil. Ses tests étaient bons et je suis heureux de son arrivée. C'est un gars très intelligent et très talentueux. J'attends de lui qu'il apporte beaucoup à notre milieu de terrain."

"Avec 3 points sur 15 en bas de classement, nous devons désormais donner notre vie pour chaque point. Depuis l'arrivée de Priske, l'Antwerp joue davantage en mouvement, avec des arrières qui évoluent très haut. Il y a clairement une différence entre la philosophie de Vercauteren", analyse Brys.