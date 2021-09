Alexander Blessin: "Je n'ai jamais caché que j'étais ouvert à une prolongation"

Le coach allemand a décidé de prolonger l'aventure avec le KVO et il est enthousiaste à l'idée de poursuivre son défi en Belgique.

Après les bons résultats de la saison dernière, de nombreuses rumeurs ont entouré un possible départ du coach allemand. Il les a balayées d'un revers de la main, en paraphant un nouveau contrat qui le lie au KVO jusqu'au 30 juin 2023.

"Sur le bon chemin"

Et il est ravi: "On a beaucoup spéculé sur mon avenir, mais je n'ai jamais caché que j'étais ouvert à une prolongation avec le KVO. Ici je peux proposer le football que j'aime et je sais que j'ai le soutien de Gauthier Ganaye et de la direction. L'an dernier, on a commencé par un 2 sur 12, mais il n'y a jamais eu de panique, alors que ça aurait été le cas dans beaucoup d'autres clubs", estime-t-il dans le communiqué ostendais.

Son avenir assuré, Alexander Blessin veut désormais avancer avec les Côtiers. "Ce nouveau contrat assure de la stabilité, pour moi et pour le club. Maintenant, avec le staff, nous devons donner un nouvel élan et rendre les jeunes meilleurs. Maintenant, les nouveaux Theate et Hendry doivent percer. Nous sommes, quoi qu'il arrive, sur le bon chemin."