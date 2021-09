Le PSG peut souffler: les nouvelles concernant Messi sont très bonnes

L'argentin avait été victime d'un tacle assassin cette semaine.

Plus de peur que de mal pour Lionel Messi (34 ans, 151 sélections et 76 buts). Victime d'un véritable attentat lors de la victoire de l'Argentine face au Venezuela (3-1), le milieu offensif devrait bel et bien pouvoir participer au choc contre le Brésil dimanche (21h), toujours dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2022.

Selon les informations du média argentin TyC Sports, "La Pulga" a été aperçue devant l'hôtel de la sélection albiceleste au Brésil avec un simple pansement sur le genou gauche. À priori, la nouvelle star du Paris Saint-Germain sera donc de la partie face à son coéquipier en club, Neymar (29 ans, 111 sélections et 68 buts).

Pour rappel, malgré la violence du tacle, Messi était resté sur le terrain et avait pu finir la rencontre face aux Vénézuéliens.