La Belgique U17 brille et termine sur un sans-faute : un Anderlechtois offre la victoire aux Diables

L'équipe nationale belge des moins de 17 ans a également remporté ce mardi son troisième et dernier match dans la phase de groupes. Objectif Euro atteint.

Suite à leur belle performance contre la Serbie (lire ICI), les U17 belges ont également remporté ce mardi leur troisième et dernier match dans la phase de groupes.

Le match se jouait dans la capitale serbe Belgrade où les jeunes Diables Rouges ont battu Chypre sur le score de 1-0. Jayden Onia Seke (83e), joueur du Sporting d'Anderlecht, a marqué le seul but dans les dernières minutes.

Sven Vermant et son équipe joueront l'Euro et le Mondial U17

L'Euro U17 de cette été se jouera en Estonie du 25 mai au 7 juin, et les Belges y seront. Les troupes du sélectionneur Sven Vermant ont battu la Suisse (2-1) puis la Serbie (4-3), le pays hôte du groupe, lors de leurs deux premiers matchs.

Ils s'étaient déjà ainsi assurés de gagner ce groupe de qualification et du ticket pour l'Euro (uniquement destiné au vainqueur du groupe). Ils ont également assuré leur participation à la Coupe du Monde U17 de novembre qui se jouera au Qatar.



Après la victoire contre Chypre, les Belges remportent leur groupe avec un bilan parfait de neuf points en trois matches. Huit pays participent à la phase finale de l'Euro. L'Estonie est automatiquement assurée d'un ticket pour l'Euro en tant qu'organisateur. Le tirage au sort est prévu jeudi prochain (le 9 avril).