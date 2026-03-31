Mondial 26 : la FIFA impose une nouvelle mesure qui fera beaucoup de mécontents

Johan Walckiers
Chafik Ouassal et Johan Walckiers
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Mondial 26 : la FIFA impose une nouvelle mesure qui fera beaucoup de mécontents
Photo: © photonews

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Lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, des pauses boisson seront obligatoires lors de chaque match.

La FIFA a décidé qu'il y aurait, à la mi-temps de chaque match, une interruption de trois minutes après 22 minutes de jeu. Fait marquant : ces pauses auront lieu quelle que soit la température. Même dans des conditions relativement fraîches, comme 15 ou 20 degrés, les joueurs devront s'arrêter pour se réhydrater.

Officiellement, les soi-disant “hydration breaks” sont instaurées pour protéger la santé des joueurs. Par le passé, ces pauses étaient surtout appliquées en cas de chaleur extrême, souvent au-dessus de 30 degrés.

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Cette explication suscite toutefois des critiques car la véritable raison serait plutôt... commerciale. En effet, les chaînes de télévision peuvent ainsi diffuser des publicités supplémentaires pendant ces pauses, explique Het Nieuwsblad.

Autre conséquence de ces pauses : les matchs vont dépasser les deux heures, entre la rencontre de 90 minutes, les six minutes de pauses fraîcheur, la mi-temps de 15 minutes et le respect strict des temps additionnels.

Lire aussi… Jérémy Doku, arme redoutable des Diables Rouges : mais voici l'erreur que Rudi Garcia ne doit pas commettre
Malgré les discussions autour de ce sujet, la mesure semble définitive et adoptée. Les entraîneurs y voient parfois des avantages, comme du temps supplémentaire pour donner des consignes tactiques, mais pour de nombreux supporters, il faut surtout s'habituer au fait que ces pauses auront désormais toujours lieu.

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