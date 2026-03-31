Jérémy Doku, arme redoutable des Diables Rouges : mais voici l'erreur que Rudi Garcia ne doit pas commettre

Johan Walckiers
Chafik Ouassal et Johan Walckiers, watcher Rode Duivels
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Jérémy Doku, arme redoutable des Diables Rouges : mais voici l'erreur que Rudi Garcia ne doit pas commettre
Photo: © photonews

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Il a brillé contre les États-Unis, mais les Américains n'avaient visiblement pas compris qu'il ne fallait pas laisser autant d'espace à l'ailier de Manchester City pour jouer en un contre un.

Inutile de faire un dessin : tout le monde le sait désormais. Jérémy Doku est l'arme offensive la plus importante de la Belgique. Les adversaires s'y préparent, même si les États-Unis ont tenté autre chose en le prenant en un contre un. Ils ne le feront plus à partir de maintenant.

On peut s'y attendre, à la Coupe du monde, Doku aura presque à coup sûr deux ou trois joueurs sur le dos à chaque prise de balle, mais cela libérera des espaces pour les autres. Et il y a de fortes chances qu'il parvienne aussi à se sortir de ces étaux avec ses dribbles.

Doku se soucie peu du marquage à deux ou à trois

Loin d'être le meilleur finisseur, le danger est quand même là, et les espaces qui s'ouvrent pour des joueurs comme Lukebakio, De Bruyne, Lukaku... qui peuvent être déterminants dans des matches où l'adversaire a une tactique défensive rigide.

Mais il y a une erreur, la même que Pep Guardiola a commise au début, que Rudi Garcia ne doit pas répéter : lui imposer trop de discipline tactique. Par le passé, Guardiola attendait aussi de Doku qu'il participe au travail défensif et reste bien calé sur son aile.

Guardiola a depuis lâché du lest

Doku a désormais la liberté de bouger, de changer de côté et de prendre ses propres décisions. Quand on a un tel joueur dans son équipe, aux autres de faire un effort supplémentaire pour compenser ses manques défensifs. C'est quelque chose que Guardiola a déjà compris.

Lire aussi… Naples va-t-il précipiter les choses ? Et si Romelu Lukaku revenait à Anderlecht...dès cet été

Rudi Garcia ne doit pas se laisser tenter de tenir Doku en laisse. Notre sélectionneur sait toutefois très bien comment gérer ce type de joueurs. Par le passé, il avait aussi Eden Hazard sur ce flanc gauche à Lille, et il lui a laissé la même liberté.

Mais lors d'une Coupe du monde, la pression est énorme pour les coaches, demandez à Domenico Tedesco... C'est aussi pour cela que la fédération a opté cette fois pour l'expérience, afin d'éviter de prendre des décisions folles.

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