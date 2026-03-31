Officiel : le coach qui a pour mission de sauver Tottenham de la relégation est connu

Chafik Ouassal
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Officiel : le coach qui a pour mission de sauver Tottenham de la relégation est connu
Photo: © photonews

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Proches de la catastrophe en championnat, les Spurs connaissent une saison de cauchemar et se battent désormais pour sauver leur peau dans l'élite.

Suite à l'échec, ou l'erreur de casting, Igor Tudor, la direction du club a désormais mis la mission sauvetage entre les mains de Roberto De Zerbi. Comme annoncé un peu plus tôt, la rumeur s'est confirmée et a été officialisée par Tottenham, l'Italien débarque à White Hart Lane

L'ex-entraîneur de Marseille connait la Premier League après son passage du côté de de Brighton & Hove Albion. La première de l'Italien se fera en déplacement chez le promu et surprise de la saison, Sunderland. Une entrée en matière très délicate mais les Spurs ne peuvent désormais plus calculer et prendre un maxmum de points pour s'éloigner de la zone rouge.

Mission sauvetage et une fin de saison sous tension

"Nous sommes heureux d'annoncer la nomination de Roberto De Zerbi en tant que nouvel entraîneur principal de l'équipe masculine avec un contrat à long terme, sous réserve de l'obtention d'un permis de travail", a annoncé le club sur les réseaux.

Pour sa part, le nouveau coach s'est dit "ravi de rejoindre ce fantastique club de football, qui est l'un des plus grands et des plus prestigieux au monde", sur le site de son nouveau club.

"Notre priorité à court terme est de gravir les échelons du classement de la Premier League, ce qui sera notre objectif principal jusqu'au coup de sifflet final du dernier match de la saison. J'ai hâte de me mettre au travail avec les joueurs pour y parvenir", a-t-il encore déclaré.

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