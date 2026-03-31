"C'est pour cela que les supporters se fâchent" : la vision de Mehdi Bayat sur la situation de Charleroi

Mehdi Bayat était de passage sur RTL aujourd'hui. L'occasion de faire le point sur l'état de santé de Charleroi et du football belge en général.

Le football belge a bien changé ces dernières années. Plusieurs de nos clubs historiques sont tombés dans les mains d'investisseurs étrangers, avec de belles réussites, mais aussi des échecs cuisants à la clé. De son côté, Charleroi a opté pour la stabilité, même si les saisons sont parfois inégales sur le plan sportif.

"Le football est aujourd'hui un secteur qui coûte cher. Et dans lequel les résultats ne sont pas garantis. C'est la raison pour laquelle les supporters de Charleroi se fâchent, se demandant pourquoi nous vendons tel ou tel joueur. Parce qu'il faut équilibrer un budget. Que pour cela, il faut beaucoup d'argent. Et que ces moyens, ce sont les investisseurs étrangers qui les ont, ceux qui rachètent les autres clubs", explique Mehdi Bayat.

Le beurre et l'argent du beurre ?

L'administrateur-délégué du Sporting veut retrouver le positivisme de la bonne série de cet hiver : "Quand une équipe performe, elle donne de la passion et de l'ambition à sa ville. C'est ce qu'on essaie de faire à Charleroi. Le Sporting essaie d'avoir ce rôle d'ambassadeur de ce football belge en plein redressement économique".

"Certaines fois, on le fait bien. D'autres moins. Mais depuis la reprise du club en 2012, on a réussi à mener une politique financièrement saine et à mettre en avant plusieurs projets, comme ce nouveau stade qu'on espère construire pour 2028 et qui nous fera encore franchir un cap", poursuit-il.



Mehdi Bayat a également été interrogé sur son rapport aux supporters : "Je suis évidemment fâché quand ils arrêtent des matchs. Quand ils allument des fumigènes de manière folklorique, je dis que ça fait partie du football et qu'il faut trouver des solutions. Il y a d'ailleurs des discussions en cours avec le ministère de l'intérieur pour mener des projets pilotes et encadrer ce type de manifestation".